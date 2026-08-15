Lavarse llas mano con sal y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan algunos expertos.

Las manos están expuestas constantemente al contacto con superficies, objetos y sustancias que pueden favorecer la acumulación de suciedad y microorganismos. Por eso, algunas personas han incorporado un lavado casero con sal y vinagre como complemento de su rutina de higiene.

La combinación de estos dos ingredientes es sencilla y económica. El vinagre aporta acidez, mientras que la sal puede contribuir a remover residuos de la superficie de la piel. Sin embargo, esta preparación no sustituye el lavado convencional con agua y jabón, que continúa siendo la principal medida de higiene.

Beneficios y trucos caseros con vinagre. �

Qué beneficios tiene lavarse las manos con sal y vinagre

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede dificultar la proliferación de determinados microorganismos. Por su parte, los pequeños cristales de sal pueden ayudar a desprender suciedad superficial cuando se utilizan de manera suave.

La mezcla también puede proporcionar una sensación de limpieza y frescura, aunque sus efectos no deben confundirse con los de un desinfectante de manos o un tratamiento médico.

Puede complementar la higiene habitual.

Ayuda a remover residuos superficiales.

El vinagre aporta acidez.

La sal funciona como agente de limpieza.

Es una alternativa económica para una rutina ocasional.

Fuente: El Cronista.

La evidencia sobre el uso de sal y vinagre directamente sobre la piel como método para eliminar microorganismos es limitada. Por ello, los especialistas recomiendan no utilizar esta preparación como sustituto del lavado de manos con jabón.

Además, el contacto frecuente con vinagre puede provocar irritación, especialmente en personas con piel sensible, resequedad, dermatitis, cortaduras o pequeñas heridas.

Cómo hacer el lavado de manos paso a paso

La preparación puede realizarse con agua tibia y cantidades moderadas de ambos ingredientes, procurando que la mezcla no permanezca demasiado tiempo sobre la piel para evitar irritaciones.

Te bañas las manos con vinagre? �

Para hacerlo, se puede colocar agua tibia en un recipiente, añadir una pequeña cantidad de vinagre y sal y mezclar hasta integrar los ingredientes. Después, las manos pueden permanecer en contacto con la preparación durante unos minutos.

Tras utilizar la mezcla, es importante enjuagar las manos con agua limpia y secarlas completamente. Si aparece ardor, enrojecimiento, comezón o cualquier otra molestia, lo recomendable es suspender su uso.

El cuidado posterior también es importante. Una crema hidratante puede ayudar a conservar la barrera natural de la piel, especialmente si las manos suelen resecarse con facilidad.

En definitiva, lavarse las manos con sal y vinagre puede formar parte de una rutina casera de cuidado, pero no reemplaza el método recomendado para mantenerlas limpias: agua y jabón durante un lavado adecuado.