Tener mala señal de WiFi en casa puede convertirse en un problema cotidiano, sobre todo cuando se depende de internet para trabajar, estudiar o ver contenido que requiera conctividad. En ese contexto, existe un truco que podría ayudar a mejorar la conexión y sólo se necesita una moneda. Uno de los trucos o “lifechacks” más virales propone colocar una moneda sobre el módem o router para mejorar la potencia del WiFi y evitar que se corte o funcione lento. El fundamento principal de quienes recomiendan colocar una moneda sobre el módem se basa en que el metal de la moneda podría influir en la distribución de la señal WiFi dentro del hogar, ayudando a redirigir las ondas hacia determinadas zonas. Según esta teoría, la moneda funcionaría como un elemento capaz de modificar el comportamiento de la señal, mejorando su alcance para que llegue con más potencia y evitando que tenga pérdidas. Sin embargo, lo cierto es que tecnológicamente no hay ningún sustento que pueda validar esta teoría y si bien para algunos podría ayudar, las mejoras en la señal de WiFi deben hacerse a través de la configuración del router. Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias. Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión. Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento a largo plazo. La potencia de la señal del WiFi puede variar por múltiples factores y para evitar que tenga pérdida existen una serie de trucos que permiten tener una conexión mucho más estable.