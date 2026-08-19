Rociar la puerta de casa con vinagre blanco, detergente líquido y bicarbonato de sodio por qué lo recomiendan y para qué sirve.

Las hormigas suelen aparecer en las casas buscando comida, humedad o un lugar donde refugiarse, y una vez que encuentran el camino hacia adentro, resulta difícil que dejen de entrar. Por eso, muchas personas recurren a remedios caseros antes de usar productos químicos más fuertes. Uno de los más populares es una mezcla de vinagre blanco, detergente líquido y bicarbonato de sodio, que se aplica directamente en la puerta de entrada y sus alrededores.

Esta combinación se recomienda principalmente porque el vinagre tiene un olor muy fuerte que altera el rastro de feromonas que dejan las hormigas para guiarse entre sí. Cuando ese camino de olor se rompe, los insectos pierden la orientación y suelen evitar la zona rociada. El detergente, por su parte, ayuda a que la mezcla se adhiera mejor a la superficie y potencia el efecto de barrera.

El bicarbonato de sodio se suma como un ingrediente adicional que refuerza la limpieza de la zona y ayuda a neutralizar olores que podrían atraer a otros insectos. Juntos, estos tres elementos forman una solución sencilla, económica y fácil de preparar con productos que la mayoría tiene en su casa.

Estos tres elementos forman una solución sencilla para evitar que las hormigas entren a la casa.

Cómo preparar la mezcla

Para armar esta solución alcanza con combinar partes iguales de vinagre blanco y agua, agregar un chorrito de detergente líquido y una cucharada de bicarbonato de sodio. Se recomienda colocar todo en un rociador y agitarlo bien antes de cada uso , ya que los ingredientes pueden separarse con el tiempo.

Luego, se aplica directamente sobre el marco de la puerta, el umbral y las zonas donde se hayan visto hormigas circulando. Conviene repetir la aplicación cada pocos días, sobre todo después de lluvias o de limpiar la superficie, ya que el efecto del olor se va perdiendo con el tiempo.

Otros cuidados a tener en cuenta

Además de este remedio, es importante mantener la zona de entrada limpia y libre de restos de comida , ya que son el principal atractivo para las hormigas. Revisar que no haya grietas o aberturas cerca de la puerta también ayuda a reducir su ingreso.

Este método es una alternativa natural y de bajo costo, aunque su efectividad puede variar según el tipo de hormiga y la magnitud de la infestación. En casos donde el problema persiste o se agrava, puede ser necesario consultar con un especialista en control de plagas para encontrar una solución más específica.