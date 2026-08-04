Antes de emprender un viaje, muchos pasajeros buscan forman simples de evitar daños en su equipaje durante el traslado.

Entre los consejos más conocidos aparece uno inesperado: colocar cinta adhesiva alrededor de las ruedas de la valija antes de despacharla.

Aunque parece un método casero, quienes lo recomiendan aseguran que puede ayudar a proteger una de las partes más vulnerables, además de permitir detectar posibles golpes o manipulaciones durante el recorrido.

Por qué recomiendan cubrir las ruedas de la valija con cinta adhesiva antes de viajar

Las ruedas son uno de los componentes de la valija que más desgaste sufren. Durante el viaje pasan por cintas transportadoras, bodegas, carros de carga y superficies irregulares donde pueden recibir golpes, acumular suciedad o quedar expuesta a pequeños residuos.

Al colocar cinta adhesiva se genera una protección temporal que evita que polvo, tierra o partículas ingresen en los mecanismos internos. Esto puede ayudar a reducir problemas habituales como ruedas trabadas, ruidos molestos o dificultades para mover el equipaje.

Además, algunos viajeros utilizan este método para reducir el movimiento de la valija mientras es trasladada en el aeropuerto, evitando que ruede o choque durante la manipulación.

El detalle que permite saber si la valija fue golpeada durante el viaje

Otro de los motivos por los que muchos pasajeros adoptaron este truco casero es que la cinta puede funcionar como una especie de señal de control.

Si al retirar la valija en el destino la cinta adhesiva aparece rota, desplazada o desprendida, puede indicar que el equipaje sufrió movimientos bruscos o algún tipo de golpe durante el traslado.

Si bien no garantiza que haya ocurrido un problema, sirve como una alerta para revisar el estado de la valija antes de abandonar el aeropuerto .

Cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y qué pasa si la usás antes de viajar

¿Pueden decirte algo en el control del aeropuerto por poner cinta en las ruedas de la valija?

Una de las dudas más frecuentes entre los viajeros es si colocar cinta adhesiva en las ruedas de la valija puede generar algún inconveniente durante los controles de seguridad. En general, este tipo de protección no está prohibida, ya que no modifica la estructura del equipaje ni impide que pueda ser revisado por el personal del aeropuerto.

Sin embargo, si la valija es seleccionada para una inspección adicional, los agentes pueden retirar la cinta adhesiva si consideran necesario revisar las ruedas o acceder a alguna parte del equipaje .

Por eso, se recomienda utilizarla solo como una protección temporal y evitar cubrir zonas importantes como cierres, etiquetas de identificación o compartimentos que puedan requerir una revisión.