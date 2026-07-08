Este nuevo accesorio de Lidl es ideal para los viajes: ahorra hasta un 75% de espacio en la valija. (Fuente: Freepik).

Quienes buscan optimizar el espacio al preparar el equipaje para las vacaciones o mantener la ropa organizada en casa tienen una nueva alternativa en el catálogo de Lidl en España. La cadena comercial ofrece un set de bolsas para almacenamiento al vacío que permite reducir considerablemente el volumen de prendas, manteniéndolas protegidas durante el transporte o el almacenamiento.

El producto destaca por su capacidad para ahorrar hasta un 75% de espacio en la valija o en el armario, además de ser reutilizable. El juego incluye diez bolsas de diferentes tamaños para adaptarse a distintos tipos de textiles y necesidades.

El accesorio de Lidl que reduce el volumen de la ropa y optimiza el espacio

El set de bolsas para almacenamiento al vacío está diseñado para guardar prendas, mantas y otros textiles ocupando mucho menos espacio que con los métodos tradicionales.

Cada bolsa incorpora una válvula antirretorno que evita que el aire vuelva a ingresar una vez extraído, lo que permite mantener el contenido comprimido durante más tiempo. Además de facilitar el transporte en viajes, también protege las prendas del polvo, la humedad y los olores mientras permanecen almacenadas.

El juego está compuesto por diez bolsas reutilizables distribuidas en dos tamaños diferentes, lo que permite organizar distintos tipos de ropa según su volumen.

Este nuevo accesorio de Lidl es ideal para los viajes: ahorra hasta un 75% de espacio en la valija. Lidl

Todo lo que incluye el set de bolsas al vacío de Lidl

Ahorro de espacio

Reduce el volumen de la ropa hasta en un 75% .

Permite aprovechar mejor el espacio en valijas, armarios o cajas de almacenamiento.

Protección de los textiles

Protege las prendas del polvo.

Evita la humedad.

Ayuda a prevenir los malos olores durante el almacenamiento.

Sistema de cierre

Incorpora válvula antirretorno.

Evita el reflujo del aire una vez realizado el vacío.

Contenido del paquete

10 bolsas reutilizables.

5 bolsas grandes.

5 bolsas pequeñas.

Medidas

Bolsas grandes: aproximadamente 130 x 74 cm .

Bolsas pequeñas: aproximadamente 86 x 50 cm.

Material y diseño

Fabricadas en plástico.

Diseño con válvula antirretorno.

No cuentan con asa.

No son apilables.

Este nuevo accesorio de Lidl es ideal para los viajes: ahorra hasta un 75% de espacio en la valija. Lidl

Precio del accesorio de Lidl y cómo comprarlo

El set de bolsas para almacenamiento al vacío tiene un precio de 9,99 euros. El producto forma parte del catálogo de Lidl y puede adquirirse a través de sus canales habituales de venta, sujeto a la disponibilidad de stock en cada establecimiento o en su tienda online.

Por un bajo precio, los compradores obtienen un juego de diez bolsas reutilizables pensado para ahorrar espacio tanto en viajes como en el almacenamiento doméstico.