Elementos prohibidos para traer en la valija

Los pasajeros que provienen del extranjero deben tener en cuenta que hay ciertos elementos que están prohibidos de traer en las valijas, según la disposición de la Aduana. En esta línea, hay ciertos productos pueden ser retenidos o incluso confiscados si incumplen la normativa vigente en México.

Muchos viajeros desconocen que algunos alimentos, medicamentos, dispositivos electrónicos y otros artículos están sujetos a restricciones o prohibiciones de ingreso. Estas medidas buscan proteger la salud pública, la producción agropecuaria, el medio ambiente y la seguridad nacional, por lo que conocerlas antes de hacer las maletas puede evitar contratiempos durante el regreso.

Oficial y confirmado | La Aduana prohibirá el ingreso a ciudadanos y extranjeros que traigan estos productos en sus maletas

A continuación, los detalles sobre los principales productos que no puedes ingresar al país o que requieren cumplir requisitos específicos.

¿Qué cosas no puedo llevar en la valija?

Conoce todo aquellos que no está permitido en la maleta.

Carnes, embutidos y productos lácteos

La entrada de carnes, embutidos y algunos derivados lácteos está estrictamente regulada por motivos sanitarios.

Productos como jamón, salchichas, chorizo u otros embutidos únicamente pueden ingresar si:

Permanecen en su empaque original Están sellados de fábrica y correctamente etiquetados Cuentan con la certificación sanitaria correspondiente del país de origen

Por el contrario, los alimentos preparados de forma artesanal o comprados en mercados locales no están permitidos.

En el caso de los quesos, solo pueden ingresar aquellos industrializados, maduros, sellados y provenientes de países libres de fiebre aftosa.

Alimento para mascotas

Las croquetas y premios para perros o gatos también pueden estar sujetos a restricciones, especialmente cuando contienen ingredientes derivados de bovinos u otros rumiantes.

Para ingresar al país deben conservar su envase original, permanecer sellados y corresponder únicamente a la cantidad necesaria para alimentar al animal que acompaña al viajero.

Frutas, verduras, semillas y plantas

Las autoridades mexicanas prohíben introducir frutas y verduras frescas, incluso si provienen del servicio de alimentos del avión o fueron adquiridas en aeropuertos extranjeros.

Solo se permite el ingreso de productos vegetales procesados, como:

Frutas deshidratadas en envases comerciales.

Conservas industriales.

Mermeladas elaboradas de forma industrial.

Asimismo, semillas, plantas vivas, flores frescas, tierra, nueces con cáscara y cualquier material para propagación vegetal requieren permisos fitosanitarios emitidos previamente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Medicamentos y suplementos

Quienes viajen con medicamentos de uso personal que contengan sustancias controladas deberán portar la receta médica original.

El documento debe incluir:

Nombre completo del paciente.

Nombre del medicamento o sustancia activa.

Dosis indicada.

Cantidad necesaria para el tiempo que permanecerá fuera del país.

Datos y cédula profesional del médico tratante.

Respecto a los suplementos alimenticios, algunos productos comercializados en el extranjero contienen ingredientes prohibidos en México, como efedrina, yohimbina u otros compuestos restringidos por sus posibles efectos sobre la salud.

Tabaco, alcohol y vapeadores

Las personas mayores de edad pueden ingresar como parte de su equipaje personal:

Hasta seis litros de bebidas alcohólicas.

Diez cajetillas de cigarrillos (200 piezas).

Hasta 25 puros o 200 gramos de tabaco para pipa.

En contraste, los cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y sus cartuchos o líquidos están prohibidos en México.

Aunque hayan sido adquiridos legalmente en otro país y sean para uso personal, las autoridades aduaneras pueden asegurarlos durante la inspección.

Equipos electrónicos

La normativa permite ingresar determinados dispositivos electrónicos como parte del equipaje personal, entre ellos:

Hasta dos teléfonos celulares.

Una computadora portátil.

Una tableta electrónica.

Una agenda electrónica.

Una cámara fotográfica o de video con sus accesorios.

Una consola de videojuegos y hasta cinco videojuegos o controles.

Si se exceden estas cantidades, los artículos pueden formar parte del cálculo de la franquicia o generar el pago de impuestos.

Armas y objetos restringidos

Está prohibida la importación de armas de fuego, municiones, explosivos, pólvora y fuegos artificiales sin la autorización correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La restricción también alcanza a:

Réplicas de armas.

Pistolas de aire comprimido.

Equipos de airsoft.

Armas de balines.

Ballestas.

Por su parte, cuchillos tácticos, dagas, espadas y navajas automáticas únicamente pueden transportarse bajo condiciones específicas en el equipaje documentado y deberán declararse ante la autoridad cuando corresponda.