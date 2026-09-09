El truco consiste en agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio a la cebolla.

La cebolla caramelizada es uno de los ingredientes más utilizados para potenciar el sabor de hamburguesas, pizzas, sándwiches y distintos platos caseros.

Sin embargo, lograr la textura y el color adecuados suele requerir paciencia, ya que el proceso tradicional puede demandar entre 30 y 45 minutos.

Frente a esto, muchos cocineros comenzaron a utilizar un método simple que acelera considerablemente el resultado: mezclar las cebollas con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio . Según especialistas en gastronomía, este ingrediente ayuda a obtener una caramelización mucho más rápida sin necesidad de agregar azúcar.

¿Por qué el bicarbonato acelera la caramelización?

El bicarbonato de sodio modifica el nivel de acidez de la cebolla y favorece las reacciones químicas responsables del color dorado característico.

Esta técnica es muy fácil de aplicar. Shutterstock

Gracias a este efecto, los azúcares naturales presentes en la cebolla se transforman más rápidamente durante la cocción, permitiendo alcanzar una textura suave y un sabor dulce en menos tiempo.

De esta manera, una preparación que normalmente demandaría más de media hora puede estar lista en apenas 10 minutos.

Cómo aplicar este truco de cocina

Para utilizar este método se recomienda:

Cortar las cebollas en tiras finas.

Cocinarlas en una sartén con un poco de aceite o manteca.

Agregar una pequeña pizca de bicarbonato de sodio.

Revolver de manera constante para evitar que se quemen.

La clave está en no excederse con la cantidad. Un exceso de bicarbonato puede alterar la textura y generar un sabor poco agradable.

Cebolla caramelizada. Shutterstock

Cuáles son las ventajas de este método

Además del ahorro de tiempo, este truco permite obtener cebollas más tiernas y con un color uniforme , ideal para acompañar carnes, hamburguesas, tartas o guarniciones.

Por eso, cada vez más aficionados a la cocina y chefs profesionales incorporan el bicarbonato de sodio en sus recetas cuando buscan una caramelización rápida y efectiva. Con una mínima cantidad de este ingrediente, es posible conseguir en pocos minutos un resultado que tradicionalmente requiere una cocción mucho más prolongada.