Mezclar café usado con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Mezclar café usado con bicarbonato de sodio sirve para controlar malos olores y retirar suciedad superficial en algunas superficies del hogar. El bicarbonato actúa como desodorizante y el café seco aporta partículas que ayudan a frotar.

La guía sobre olores domésticos de la Universidad de Kentucky incluye el bicarbonato y el café usado entre los productos que pueden utilizarse para reducir aromas desagradables. El café debe estar seco antes de preparar la mezcla.

Para qué sirve mezclar café usado y bicarbonato

La mezcla se coloca en espacios donde se concentran olores, como la nevera, los armarios, el recipiente de basura, los zapateros y el interior del automóvil. También puede utilizarse en recipientes cerrados que conservaron alimentos o bebidas con aromas fuertes.

El bicarbonato ayuda a neutralizar los olores. Los restos secos del café también se emplean para absorber aromas y aportar su propio olor. Para este uso, la mezcla se coloca en un recipiente abierto o en una bolsa de tela que permita el paso del aire.

La preparación también puede utilizarse sobre ollas, sartenes, tablas y superficies resistentes. Las partículas del café permiten frotar la suciedad, mientras que el bicarbonato ayuda a desprender restos adheridos.

La mezcla de café con bicarbonato | Por qué todos la recomiendan y para qué sirve (foto: archivo). Archivo El Cronista

Cómo preparar el café usado con bicarbonato

Para preparar la mezcla, primero hay que secar los restos del café. Se pueden extender sobre una bandeja, un plato o papel absorbente y dejar reposar durante varias horas.

Cuando el café esté seco, se mezclan partes iguales de ambos ingredientes. La preparación puede colocarse en un recipiente abierto o dentro de una bolsa de tela.

Para limpiar, la mezcla se combina con unas gotas de agua hasta formar una pasta. Después se aplica sobre la superficie con una esponja o un paño y se frota de manera uniforme. Al terminar, se retiran los restos con agua.

La guía de la Universidad de Kentucky también menciona el café usado y seco para tratar olores en recipientes pequeños, termos, cajones y otros espacios cerrados. En esos casos, el café puede colocarse dentro del recipiente durante dos o tres días.

En qué lugares se puede aplicar

La mezcla se utiliza principalmente en zonas de la casa donde se acumulan humedad, residuos de comida o aromas persistentes. Puede colocarse en la nevera, el congelador, el recipiente de basura, los armarios, los cajones, los zapateros y el automóvil.

También puede aplicarse para limpiar ollas, sartenes, tablas de cocina y recipientes resistentes. En estos casos, se utiliza una pequeña cantidad de la pasta y se frota sobre la zona con suciedad.

Antes de frotar, se debe probar la preparación en una zona pequeña. El café tiene un color oscuro y puede dejar marcas en materiales claros o porosos. Sus partículas también pueden afectar superficies delicadas si se aplica con fuerza.

No se recomienda utilizarla en mármol sin sellar, madera sin protección, telas claras o acabados brillantes. En estos materiales, la mezcla puede dejar manchas o marcas.

Los restos tampoco deben arrojarse por el fregadero. El café no se disuelve en el agua y puede acumularse en las tuberías. Las guías de mantenimiento doméstico recomiendan evitar su vertido en los desagües.

La mezcla de café usado y bicarbonato se prepara con ambos ingredientes secos y puede colocarse en recipientes abiertos para tratar olores. Para la limpieza de superficies, se convierte en una pasta con agua y se retira después de frotar.