Abrirá una de las tiendas de autoservicio más grandes del país: tendrá miles de metros cuadrados tras una inversión de 100 millones de dólares

El estadio mexicano de Aguascalientes se prepara para albergar un proyecto comercial sin precedentes que ha generado gran expectativa entre los consumidores y el sector económico nacional. Con una inyección de capital histórica, la entidad recibirá una de las sucursales de autoservicio más imponentes de todo el territorio mexicano y del formato de clubes de precios.

Este ambicioso movimiento estratégico promete transformar el comercio local, dinamizar la economía regional y ofrecer una experiencia profundamente renovada a los clientes que frecuentan este tipo de establecimientos de grandes dimensiones, marcando un hito definitivo en el desarrollo urbano del estado.

Abrirá una de las tiendas de autoservicio más grandes del país: tendrá miles de metros cuadrados tras una inversión de 100 millones de dólares Shutterstock

¿De qué tienda se trata y cuál es la inversión anunciada?

La compañía estadounidense Costco Wholesale confirmó de manera oficial la ampliación de sus operaciones en Aguascalientes mediante la construcción de una nueva y moderna tienda, según detalló el medio local El Heraldo de Aguascalientes.

El proyecto global contempla una inversión masiva que asciende a los 100 millones de dólares. En ese sentido, la presentación oficial de esta obra fue llevada a cabo directamente ante la gobernadora del estado, Tere Jiménez.

También participaron destacados funcionarios y directivos, tales como Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo; Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversión; Ignacio Lagos Andreu, gerente regional de Costco de México; Alejandro Montes Anaya, gerente legal e inmobiliario; y Luis Andrés Toledo Zunun, gerente de la sucursal en Aguascalientes.

¿Dónde se ubicará y cuántos metros cuadrados tendrá el nuevo complejo?

De acuerdo con la información proporcionada por Patricia Quiles Arteaga, directora jurídica e inmobiliaria de Costco de México, el nuevo edificio se desarrollará en un terreno contiguo ubicado exactamente hacia el norte del establecimiento actual.

El proyecto destaca por una expansión monumental: el predio pasará de ocupar 30 mil metros cuadrados a abarcar cerca de 90 mil metros cuadrados en total . Esto convertirá de forma oficial a este complejo en el terreno más grande que la cadena opera en todo el país.

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¿Qué pasará con la sucursal actual y cómo funcionará la nueva gasolinera?

Una de las grandes dudas de los socios y clientes frecuentes es si el servicio se interrumpirá durante las obras. La directiva aseguró que las operaciones comerciales de la tienda no se suspenderán en ningún momento durante el periodo de ejecución, el cual está estimado en nueve meses.

Además, el espacio que actualmente ocupa la tienda será completamente reconfigurado para albergar e instalar una nueva gasolinera de la marca, respondiendo así al flujo constante de clientes y vehículos registrados en la zona norte de la capital hidrocálida.

¿Qué comodidades y capacidad ofrecerá la nueva tienda tras las obras?

Para soportar el incremento masivo de visitantes y compradores, el proyecto contempla mejoras sustanciales en su infraestructura vial e interna. Entre los cambios más destacados se encuentran: