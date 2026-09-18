Aumento salarial confirmado del 5,7% para empleados públicos: cuándo se cobran los nuevos sueldos en Tucumán.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tucumán informó que durante septiembre se aplicará un incremento para todos los empleados de la administración pública provincial.

La suba será de 5,7%, porcentaje equivalente a la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el último trimestre.

Nuevo aumento para empleados públicos

Según los datos informados por el organismo, la inflación en junio alcanzó el 1,9%, en julio 2,1% y en agosto 1,7% para un acumulado de 5,7%.

De esta manera, el aumento hará que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo contra el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La mejora salarial forma parte de los acuerdos entre el sindicato de empleados públicos y el Gobierno provincial donde se definió una revisión trimestral para todo el segundo semestre del año.

El gremio indicó que más allá del incremento conseguido continuará acompañando y defendiendo los derechos de los trabajadores estatales y mantendrán su reclamo para que exista una recomposición salarial.

Debido a que se trata de una paritaria única provincial, la suba aplica tanto para el personal de planta permanente de la administración pública provincial como para los trabajadores municipales .

Aumento salarial confirmado del 5,7% para empleados públicos: cuándo se cobran los nuevos sueldos en Tucumán.

Aumento para trabajadores del PAMI con bono confirmado

En el marco de la última paritaria, se oficializó un nuevo esquema de recomposición salarial para los trabajadores del INSSJP-PAMI. El acuerdo establece una suba escalonada de 14,1% hacia fin de año, sumado al pago de una suma fija de carácter no remunerativo.

El documento firmado por las autoridades del instituto y las entidades sindicales establece un incremento sobre el valor de la Unidad Retributiva (UR). La particularidad de este mes es que el pago tendrá un fuerte impacto inicial debido al carácter retroactivo de varios de los tramos acordados de la siguiente manera:

Junio: 2,4% (retroactivo)

Julio: 2,2% (retroactivo)

Agosto: 1,9% (retroactivo)

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,5%

Además de la suba salarial, se definió el pago de un bono único y excepcional de $ 180.000 bajo el concepto de “Estímulo a la capacitación” y tiene carácter no remunerativo. El monto se liquidará en cuatro cuotas de $ 45.000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre.