El jazmín es una de las plantas más elegidas en jardines, patios y balcones por el intenso perfume de sus flores. Lo que muchos desconocen es que la calidad de la floración primaveral depende en gran medida de los cuidados que reciba durante el invierno .

Aunque en los meses fríos parece entrar en pausa, la planta continúa realizando procesos fundamentales para acumular energía y preparar nuevos brotes.

Por eso, una poda adecuada y algunos cuidados clave pueden marcar la diferencia entre una floración discreta y una verdadera explosión de flores perfumadas.

Cómo podar el jazmín en invierno para tener más flores en primavera

El invierno es un buen momento para inspeccionar el estado general de la planta. En esta época conviene retirar ramas secas, enfermas o dañadas por el frío. Esta limpieza mejora la ventilación y ayuda a concentrar la energía en las partes sanas.

Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar las podas drásticas. Muchas variedades ya comienzan a desarrollar internamente los futuros botones florales. Por eso, cortar en exceso durante el invierno puede reducir considerablemente la floración de la primavera.

Durante el invierno, conviene retirar ramas secas, enfermas o dañadas por el frío. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué ramas sí conviene cortar

Ramas secas.

Tallos dañados.

Sectores enfermos.

Brotes claramente deteriorados.

Qué ramas conviene conservar

Ramas sanas.

Brotes nuevos.

Sectores con crecimiento vigoroso.

Estructuras principales de la planta.

Los cuidados de invierno que ayudan al jazmín a conservar energía

Además de la poda, proteger la planta de las bajas temperaturas es fundamental. Las heladas intensas pueden afectar especialmente a los ejemplares jóvenes.

Para evitar daños en las raíces, se recomienda colocar alrededor de la base:

Mantillo.

Paja.

Corteza.

Compost maduro.

Si el jazmín está en maceta, lo ideal es ubicarlo en un lugar reparado durante las noches más frías. Durante el día debe seguir recibiendo buena luz natural.

El error con el riego que puede arruinar la floración del jazmín

Uno de los problemas más comunes durante el invierno es regar igual que en verano.

Con temperaturas más bajas, la planta consume mucha menos agua.

El sustrato debe mantenerse apenas húmedo y nunca encharcado.

El exceso de humedad favorece la aparición de hongos y la podredumbre de raíces.

Los expertos aconsejan realizar el riego cerca del mediodía. De esta manera, el agua aprovecha las horas de mayor temperatura y no permanece fría durante toda la noche.

Uno de los problemas más comunes durante el invierno es regar el jazmín igual que en verano. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Claves para regar correctamente en invierno

Reducir la frecuencia de riego.

Evitar los encharcamientos.

Regar cerca del mediodía.

Revisar la humedad antes de volver a aportar agua.

La luz es fundamental para que el jazmín florezca con fuerza

Aunque el crecimiento disminuya durante el invierno, la necesidad de luz sigue siendo alta.

La planta requiere varias horas de iluminación natural para acumular reservas. Si se encuentra en una zona que quedó demasiado sombreada, puede ser conveniente trasladarla.