Adiós al carnet de conducir: la DGT no lo renovará a todas estas personas. Imagen: archivo.

La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular miércoles, 8 de julio de 2026.

Los autos que no circulan en México este miércoles, 8 de julio de 2026

Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 8 de julio de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que los autos con placa extranjera no circularán de acuerdo a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México.

Los coches que no podrán circular miércoles, 8 de julio de 2026.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.