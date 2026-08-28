Lavarropas hasta arriba o hasta la mitad: cuál es la forma correcta de llenarlo y cuánto espacio debería quedar.

Dejar un espacio libre ayuda a que las prendas se muevan durante el ciclo.

Un lavarropas no debería llenarse hasta arriba de ropa, aunque el tambor todavía parezca tener espacio para algunas prendas más. La forma correcta de cargarlo consiste en evitar que la ropa quede completamente apretada y dejar un margen libre en la parte superior del tambor , ya que las prendas necesitan espacio para moverse, entrar en contacto con el agua y recibir correctamente el detergente.

Esta recomendación es especialmente importante cuando se lavan prendas voluminosas, como toallas, cobijas, jeans o ropa de cama, porque pueden ocupar gran parte de la capacidad disponible incluso cuando el peso total todavía no alcanza el límite indicado por el fabricante.

¿Hasta dónde se debe llenar un lavarropas?

La referencia más práctica para saber si el lavarropas está demasiado lleno es el espacio que queda entre la ropa y la parte superior del tambor. Como regla general, conviene dejar aproximadamente un palmo de espacio libre, aunque la indicación exacta puede variar según el tipo de máquina y el programa seleccionado.

En los lavarropas de carga superior, la ropa no debería quedar comprimida contra la parte superior. Al introducir las prendas, estas deben poder moverse con cierta libertad y no formar una masa compacta.

Por eso, llenar el tambor hasta arriba no es la mejor opción. Que la ropa quepa físicamente no significa que la carga sea adecuada para realizar un buen lavado.

¿Es mejor llenar el lavarropas hasta la mitad o hasta arriba?

No es necesario utilizar siempre la mitad de la capacidad del lavarropas. La clave está en aprovechar buena parte del tambor sin sobrecargarlo, dejando suficiente espacio para que las prendas se desplacen durante el ciclo.

Una carga demasiado pequeña tampoco resulta conveniente si el objetivo es aprovechar agua y energía, pero una carga excesivamente grande puede dificultar el movimiento de las prendas y hacer que algunas zonas de la ropa no se laven correctamente.

La cantidad ideal dependerá, además, del programa utilizado. Un ciclo para ropa delicada puede requerir una carga menor que uno diseñado para prendas resistentes.

Lavarropas hasta arriba o hasta la mitad: cuál es la forma correcta de llenarlo y cuánto espacio debería quedar.

¿Qué pasa si se llena demasiado el lavarropas?

Sobrecargar el lavarropas puede afectar la calidad del lavado, porque las prendas tienen menos espacio para moverse y el agua y el detergente pueden distribuirse con mayor dificultad.

Además, una carga excesiva puede hacer que las prendas queden más arrugadas y que el centrifugado no se realice de manera óptima. En algunos casos, el peso de la ropa mojada también representa una exigencia adicional para el funcionamiento del equipo.

Esto no significa que una sobrecarga vaya a provocar una falla inmediatamente, pero repetir esta práctica puede ser poco recomendable para el funcionamiento adecuado del electrodoméstico.

¿Qué cantidad de ropa se debe poner según el tipo de prenda?

La carga adecuada puede cambiar considerablemente según lo que se vaya a lavar. Las prendas livianas permiten aprovechar mejor el espacio, mientras que los textiles gruesos y voluminosos necesitan más lugar para moverse.