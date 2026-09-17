Limpiar la heladera con bicarbonato de sodio y agua es una de las recomendaciones de la Cleveland Clinic para mantener el interior de este electrodoméstico limpio y ayudar a reducir las condiciones que favorecen la aparición de moho y bacterias.

Cómo se usa el bicarbonato de sodio para limpiar la heladera

Para realizar la mezcla es necesario juntar 1 cucharada de bicarbonato de sodio disuelta en un cuarto de agua y usar este líquido para limpiar el interior de la heladera.

Una vez aplicada la preparación, se debe limpiar nuevamente sólo con agua y secar las superficies.

El bicarbonato de sodio puede ayudar a mantener la heladera limpia.

Por qué es importante mantener la heladera siempre limpia

Los derrames de alimentos dentro de la heladera pueden dar lugar a la aparición de moho y bacterias. El moho produce esporas que pueden desplazarse por el aire y llegar a otras comidas, favoreciendo así la contaminación cruzada.

Cada cuánto tiempo hay que limpiar la heladera, según los expertos

El consejo es limpiar el interior de la heladera cada pocos meses para minimizar el crecimiento de moho.

Además, se indica siempre mantener los alimentos refrigerados cubiertos con una tapa, papel aluminio o film plástico.

En el caso de que la heladera ya acumule suciedad visible, se aconseja utilizar 3 cucharaditas de lavandina por cada un cuarto de agua -siempre retirando los alimentos de forma previa- para asear las superficies.