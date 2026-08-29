Pocos lo saben: cuál es la mejor forma de comer huevo y aprovechar todos sus nutrientes

El huevo es considerado un superalimento por su alto contenido en proteínas. Además, aporta los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y que son fundamentales para mantener el organismosaludable.

Su consumo es sumamente popular en todo el mundo y cada cultura lo prepara de forma distinta.

Sin embargo, existe una cocción específica que aprovecha al máximo todos sus nutrientes .

Los beneficios de consumir huevo de a diario

Al poder ser consumido en cualquier momento del día, el huevo es uno de los alimentos fundamentales. Además, su versatilidad permite incorporarlo a casi cualquier comida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) menciona que es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza.

Pocos lo saben: cuál es la mejor forma de comer huevo y aprovechar todos sus nutrientes

Aporta vitaminas y minerales como la B12, D, A, riboflavina, selenio, folato, tiamina, niacina, biotina, fósforo, potasio y magnesio. Todos cumplen un rol fundamental en el organismo y ayudan a mantenerse saludable.

En la misma línea, es una gran fuente de proteínas de alta calidad. Cada 100 gramos proporcionan cerca de 13 gramos de proteína, las cuales, además de formar músculo, generan enzimas, anticuerpo y neurotransmisores.

Ayuda a mantener el cuerpo hidratado, ya que el 80% de la clara y el 50% de la yema son agua.

La mejor forma de comer huevo para aprovechar sus nutrientes

Si bien el huevo aporta una gran cantidad de proteínas, no se reparten de forma equitativa entre la clara y la yema. La parte blanca tiene el 60% del nutriente mientras que el centro el 40% restante.

Para mejorar la asimilación de los nutrientes en el organismo, se debe desnaturalizar el huevo. Es decir, la proteína es menor digerible cuando se consume crudo y se pierde gran parte del valor nutricional.

Pocos lo saben: cuál es la mejor forma de comer huevo y aprovechar todos sus nutrientes

Una de las formas más comunes para desnaturalizarla es en batidos junto a otros alimentos. Sin embargo, no sería la mejor opción ya que se mantienen crudos.

Por lo tanto, la forma más eficiente de consumirlos es cocinarlos bajo calor, ya sea revueltos, en tortilla o hervidos.