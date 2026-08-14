Los pasajeros que tengan este dispositivo deben prestar especial atención antes de viajar.

A diferencia de las restricciones habituales para celulares y baterías de litio, este modelo tiene una prohibición específica que impide llevarlo a bordo de una aeronave.

La medida fue implementada después de que varias unidades presentaran problemas graves con sus baterías, que podían provocar sobrecalentamiento, incendios e incluso explosiones.

¿Cuál es el teléfono que está prohibido en los vuelos de Estados Unidos?

El dispositivo en cuestión es el Samsung Galaxy Note 7, un teléfono lanzado en 2016 que terminó siendo retirado del mercado después de numerosos incidentes relacionados con sus baterías.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) establece que este modelo no puede transportarse en vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos.

La prohibición es particularmente estricta porque el teléfono no puede ser llevado ni en el equipaje de mano ni en una valija despachada . Tampoco está permitido transportarlo personalmente durante el vuelo.

La medida fue adoptada en octubre de 2016 y continúa vigente debido al riesgo que representa el dispositivo para la seguridad de las aeronaves.

¿Por qué Estados Unidos prohibió el Samsung Galaxy Note 7?

Fuente: El Cronista.

El problema se originó en las baterías de iones de litio utilizadas por el Galaxy Note 7.

Después del lanzamiento del teléfono comenzaron a registrarse casos de dispositivos que se sobrecalentaban y se incendiaban.

Samsung realizó inicialmente un retiro de unidades y posteriormente decidió retirar definitivamente el modelo del mercado.

La preocupación central se centra en su riesgo de incendio durante el vuelo, que con una batería defectuosa aumenta.

Por este motivo, el Galaxy Note 7 pasó de ser un teléfono retirado del mercado a convertirse en un dispositivo específicamente prohibido en los vuelos estadounidenses.

¿La prohibición significa que no se puede ingresar a Estados Unidos con ese teléfono?

No exactamente. Este punto es importante para los viajeros.

La prohibición de la TSA se refiere al transporte aéreo del dispositivo, no a una prohibición migratoria que impida que una persona ingrese a Estados Unidos por poseer el teléfono.

Por eso, si una persona todavía posee uno de estos teléfonos, no debe llevarlo al aeropuerto con intención de subirlo al avión.

¿Se puede llevar el Galaxy Note 7 en el equipaje de mano?

No. La restricción alcanza específicamente al equipaje de mano.

Esto diferencia al Galaxy Note 7 de otros teléfonos celulares, que generalmente pueden transportarse en la cabina siguiendo las normas correspondientes para dispositivos electrónicos y baterías.

En el caso del Note 7, la prohibición es absoluta: no puede viajar en la cabina del avión.

¿Qué pasa con otros celulares y las baterías de litio?

La mayoría de los dispositivos electrónicos personales puede transportarse de acuerdo con las reglas de seguridad correspondientes.

El principal aspecto que deben controlar los pasajeros son las baterías de litio, especialmente cuando se trata de baterías de repuesto o baterías externas.

La TSA indica que las baterías de litio de repuesto y los cargadores portátiles deben llevarse en el equipaje de mano, mientras que existen restricciones para transportarlos en el equipaje despachado.