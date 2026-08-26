Emigrar a Estados Unidos en busca de estabilidad económica y nuevas oportunidades es el objetivo de muchos argentinos. En las redes sociales, los testimonios de quienes ya dieron el salto suelen volverse virales rápidamente, especialmente cuando revelan detalles sobre el costo de vida y los honorarios de los oficios. Este es el caso de un joven mendocino que trabaja como plomero en Miami y sorprendió a los usuarios al revelar cuánto cuesta una simple visita a domicilio en territorio norteamericano.

En una breve entrevista callejera con la cuenta @melimoriatis, que circuló por distintas plataformas, el joven contó que es oriundo de la provincia de Mendoza y que reside en la popular ciudad del estado de Florida desde hace tres años. Allí, lejos de su tierra natal, logró insertarse rápidamente en el mercado laboral dentro de un rubro que siempre tiene alta demanda y poca oferta calificada: la plomería.

Consultado sobre la dinámica de su trabajo y los precios que se manejan en el mercado estadounidense, el mendocino aclaró que él se dedica principalmente al mantenimiento y que trabaja en relación de dependencia para una empresa, la cual se encarga de fijar las tarifas finales. Sin embargo, detalló cuál es el costo inicial que debe afrontar cualquier propietario que solicite un servicio técnico en su hogar.

“Para ir a lo básico, una cuestión de que el plomero llegue para poder ver cuál es el problema, unos 80 o 100 dólares seguro te tienen que pagar ya por el solo hecho de llegar y ver”, explicó el trabajador argentino. Este cargo fijo, conocido en el sector como service call fee, se cobra independientemente de las reparaciones o repuestos que se necesiten posteriormente para solucionar la avería.

Lejos de ser un trabajo rutinario, el joven explicó que ejercer este oficio en la costa de Florida tiene sus particularidades y desafíos constantes. “Miami es una ciudad muy vieja, tiene diferentes tipos de plomería de hace años. Entonces te encontrás con cosas que uno no sabe de dónde las sacaron”, detalló, dejando en claro que el diagnóstico inicial por el que cobran hasta u$s 100 requiere de mucha experiencia e improvisación.

Finalmente, ante la infaltable pregunta sobre cuánto dinero logra ganar en un “buen mes”, el plomero fue cauteloso y aseguró que el monto final “es muy relativo”. No obstante, se animó a dar una cifra base que le permite subsistir en una ciudad conocida por sus altos alquileres: “Mínimo dos lucas (2.000 dólares) seguro, como para poder bancar el mes y cubrir un par de cosas más”. Su testimonio confirma que los oficios manuales siguen siendo una sólida vía de ingreso en dólares para los argentinos que deciden probar suerte en el exterior.