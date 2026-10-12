Tanto el plazo fijo como el Fondo Común de Inversión (FCI) son dos métodos de inversión muy comunes. Al momento de optar por alguno de los dos, es conveniente conocer cómo funcionan y en qué se diferencian para saber en cuál puede resultar más beneficioso depositar el dinero.

¿Qué es un plazo fijo y cómo funciona?

El plazo fijo es una alternativa de inversión que consiste en depositar dinero en una entidad bancaria durante un período determinado, generalmente de un mínimo de 30 días, aunque existen opciones de plazos más extensos.

Al finalizar ese tiempo, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses acordados al momento de la inversión realizada previamente.

El plazo fijo es un método de ahorro e inversión.

Se trata de una de las opciones más conocidas entre los pequeños ahorristas por su funcionamiento sencillo y porque permite conocer de antemano cuánto dinero se obtendrá al vencimiento. Pero esta opción tiene una limitación importante: el capital permanece inmovilizado durante el período establecido y no puede retirarse anticipadamente.

¿Qué es un fondo común de inversión (FCI)?

Un fondo común de inversión (FCI) reúne el dinero de distintos inversores para administrarlo de manera conjunta y distribuirlo entre diferentes activos financieros.

Según la estrategia de cada fondo, la cartera puede incluir instrumentos de renta fija, plazos fijos, bonos, acciones y otros activos. La administración está a cargo de profesionales que toman las decisiones de inversión de acuerdo con los objetivos y las características del fondo.

Existen alternativas con distintos niveles de riesgo, desde opciones conservadoras hasta otras con mayor exposición a las fluctuaciones del mercado. A diferencia del plazo fijo, los fondos comunes de inversión no garantizan una rentabilidad predeterminada. Su rendimiento depende de la evolución de los activos que integran la cartera.

Plazo fijo o FCI, ¿qué conviene?

Además, muchos permiten solicitar el rescate de las cuotapartes con relativa rapidez, aunque los plazos y las condiciones varían según el fondo.

Plazo fijo o fondo común de inversión: cuáles son las diferencias

Aunque ambas alternativas permiten invertir dinero, presentan características distintas en materia de rendimiento, disponibilidad de los fondos, riesgo y administración.

La rentabilidad

El plazo fijo tradicional ofrece una tasa de interés acordada al momento de realizar el depósito, lo que permite calcular el monto que se cobrará al vencimiento, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.

En un FCI, en cambio, el rendimiento es variable y está sujeto al desempeño de los activos que componen la cartera. Por eso, el resultado puede ser positivo o negativo y no existe una ganancia asegurada.

La liquidez

La liquidez es otro factor que diferencia a estos instrumentos. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda comprometido hasta la fecha de vencimiento.

Los fondos comunes de inversión suelen ofrecer mayor disponibilidad, pero las condiciones dependen de cada producto . Algunos permiten rescates en el día, mientras que otros requieren uno o más días hábiles para devolver el dinero.

El riesgo

El plazo fijo tradicional permite conocer los intereses pactados y ofrece previsibilidad sobre el monto al vencimiento. Sin embargo, también deben considerarse las condiciones de la entidad financiera y el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo del dinero.

En los FCI, el riesgo depende de los activos en los que invierte cada fondo. Las alternativas conservadoras suelen priorizar instrumentos de menor volatilidad, mientras que otras pueden experimentar variaciones más pronunciadas en busca de mayores rendimientos.

La administración

El plazo fijo requiere una gestión sencilla, ya que una vez constituido, se espera hasta el vencimiento para cobrar el capital y los intereses.

En los fondos comunes de inversión, la cartera es administrada por profesionales que toman decisiones de acuerdo con la estrategia definida.

¿Qué conviene más: plazo fijo o fondo común de inversión?

No existe una alternativa que sea mejor en todos los casos. La conveniencia depende del plazo durante el cual se puede mantener el dinero invertido, la necesidad de disponer de los fondos y la tolerancia a las posibles fluctuaciones.

El plazo fijo tradicional se caracteriza por ofrecer previsibilidad sobre los intereses y una operatoria sencilla, aunque limita el acceso al capital hasta el vencimiento.

Los fondos comunes de inversión, por su parte, presentan distintas estrategias y pueden ofrecer mayor liquidez, pero sus resultados dependen del mercado y no están garantizados.