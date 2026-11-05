Dos amigas de India reutilizaron miles de envases y toneladas de residuos para construir una vivienda que conserva una temperatura agradable durante todo el año.

Una casa construida con miles de botellas de plástico, toneladas de residuos y estiércol de vaca puede parecer una idea difícil de imaginar, pero dos amigas de 23 años que viven en India llevaron adelante este proyecto y consiguieron levantar una vivienda que mantiene una temperatura agradable durante todo el año sin necesidad de aire acondicionado ni calefacción.

La iniciativa fue impulsada por dos amigas que encontraron en los materiales descartados una alternativa para construir. Para hacerlo, reunieron 16,000 botellas y aprovecharon entre 12 y 13 toneladas de plástico no reciclable, además de otros elementos naturales que incorporaron a las paredes y la estructura.

La construcción les llevó 10 meses y dio origen a Wawar, una vivienda que combina técnicas tradicionales con materiales recuperados. Su diseño no solo llama la atención por los elementos utilizados, sino también por la forma en que aprovecha las propiedades de la tierra para mantener condiciones interiores agradables frente a los cambios de temperatura.

Cómo dos amigas de 23 años construyeron una casa con 16,000 botellas y 13 toneladas de plástico

Namita Kapale y Kalyani Bharmbe son dos amigas de Aurangabad, India, que decidieron crear una vivienda con materiales reciclados después de conocer, durante la pandemia de COVID-19 en 2021, un proyecto de una escuela de Assam que utilizaba botellas de plástico rellenas para fabricar asientos. La iniciativa despertó su interés y comenzaron a conseguir los materiales en las calles y acudiendo a recolectores de basura, hoteles y comercios.

Dos amigas de India reutilizaron miles de envases y toneladas de residuos para construir una vivienda. @mirchi_rohan

Asimismo, para levantar la vivienda reunieron alrededor de 16,000 botellas: rellenaron 10,000 con plástico multicapa y las otras 6,000 con tierra, incorporando 13 toneladas de plástico no reciclable en total, además de barro y estiércol de vaca para revestir las paredes. Sin embargo, el proceso no fue sencillo ya que las primeras paredes de prueba se derrumbaron entre dos y tres veces porque los materiales no resistían al agua.

Cómo funciona la casa que regula su temperatura sin aire acondicionado ni calefacción

Una de las características más llamativas de la vivienda es que no necesita aire acondicionado ni calefacción ya que las propiedades de las construcciones de barro que permiten mantener las condiciones interiores agradables frente a los cambios de temperatura del exterior. Por eso, aunque las paredes incorporan miles de botellas y residuos plásticos, el funcionamiento térmico de la casa está relacionado principalmente con el uso de tierra como material de construcción, según explicó Namita en una entrevista con The Better India.

Las amigas tardaron aproximadamente 10 meses en terminar la casa, con la colaboración de 15 trabajadores locales, y destinaron cerca de 70,000 rupias de sus ahorros, además del apoyo económico de sus familias. La vivienda fue bautizada como Wawar, que significa campo o espacio abierto, y está construida sobre un terreno de casi 4,000 pies cuadrados, tiene dos habitaciones de forma cuadrada parcialmente abiertas y estructura circular.

Sus creadoras estiman que puede durar entre 10 y 15 años si recibe el mantenimiento periódico con una mezcla de tierra y estiércol de vaca.