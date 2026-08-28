La araña violinista, conocida científicamente como Loxosceles laeta, es un arácnido de gran presencia en los hogares. Esta especie posee un veneno altamente tóxico que puede causar serias complicaciones de salud en las personas. Su capacidad para adaptarse a los entornos urbanos aumenta el riesgo de encuentros accidentales dentro del hogar.

Por eso, la presencia de este animal se convirtió en una amenaza constante para la población y así, se vuelve indispensable revisar y controlar ciertas zonas específicas de la vivienda donde suele refugiarse este arácnido . La prevención y la detección temprana son herramientas clave para evitar accidentes graves en la familia.

¿Dónde puede aparecer esta araña mortal?

Este arácnido busca sitios oscuros, secos y con poco movimiento para establecer su refugio. La especialista Claudia Isabel Navarro Rodríguez, del Instituto de Biología de la UNAM, identificó los lugares con mayor probabilidad de hallazgo.

Grietas y hendiduras: las fisuras en paredes, techos y pisos ofrecen un espacio perfecto para su resguardo.

Armarios y ropa guardada: los clósets con prendas almacenadas por mucho tiempo albergan ejemplares entre la indumentaria.

Detrás de muebles y cuadros: los espacios reducidos detrás de bibliotecas, camastros y marcos facilitan su estadía.

Depósitos y sótanos: las zonas de almacenamiento con cajas de cartón acumulan polvo y calma para su desarrollo.

Marcos de aberturas: las estructuras de puertas y ventanas suelen presentar ranuras idóneas para su red.

Fuente: Shutterstock Dantuj

¿Cómo identificar a la araña de las esquinas?

La Loxosceles laeta mide entre 1 y 3 centímetros de largo y tiene patas delgadas. Presenta un color pardo rojizo o marrón y exhibe una marca en forma de violín sobre su tórax que le da su nombre más popular. Este rasgo físico permite diferenciarla con claridad de otras arañas comunes del hogar.

Existen varias especies dentro de este género, pero la variante laeta es la más peligrosa en la región. Su telaraña posee un aspecto desordenado, algodonoso y de color blanco en esquinas o rincones. El animal no es agresivo y ataca únicamente al sentirse acorralado o presionado contra la piel.

Para ahuyentarla de la vivienda se pueden utilizar métodos sencillos y efectivos. La aplicación de vinagre blanco mediante pulverizadores en las zonas de riesgo ayuda a repelemos. Asimismo, la limpieza constante y la eliminación de cacharros reducen de forma drástica su presencia.

¿Por qué puede ser mortal esta araña?

La mordedura de la araña violinista produce una afección conocida como loxoscelismo . El veneno que inyecta contiene potentes enzimas que destruyen los tejidos de la piel. En casos graves, la toxina puede ingresar al torrente sanguíneo y genera fallas multiorgánicas .

Este cuadro visceral causa la destrucción masiva de glóbulos rojos y severas alteraciones renales. La falta de un tratamiento médico rápido con el antídoto correspondiente aumenta la tasa de mortalidad. Ante la sospecha de una picadura, la persona debe acudir de inmediato a un centro de salud.