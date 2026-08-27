Normativa oficial | La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta manera: las reglas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

La ley de Bienestar Animal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se encuentra en vigor desde septiembre de 2023 en España. Esta normativa establece una serie de prohibiciones y obligaciones que deberán ser cumplidas por los propietarios de mascotas domésticas para evitar posibles sanciones.

Entre estas disposiciones se incluye la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros, con el objetivo de cubrir los daños que pudieran causar a terceros, así como las regulaciones sobre su paseo y los collares que ya no estarán permitidos.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta manera: las reglas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Shutterstock).

Pasea a tu mascota sin multas

La ley establece la prohibición de permitir que los animales se encuentren sueltos o en situaciones que puedan causar perjuicios en espacios públicos o privados “a las personas, al ganado o al medio natural”.

La normativa reciente 7/2023, del 28 de marzo, determina que los perros y gatos deberán estar sujetos con correa en todo momento durante sus paseos en espacios públicos, salvo en áreas específicamente habilitadas para su libre circulación, como son los parques caninos.

Con respecto a esta regulación, la Dirección General de Tránsito (DGT) establece sanciones que varían entre 90 euros y 300 euros para aquellos propietarios que paseen a sus mascotas sin los collares correspondientes.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta manera: las reglas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

Conductas prohibidas en la legislación sobre animales

En el artículo 27 de la citada ley se establece que quedarán prohibidas las siguientes conductas en animales de compañía, silvestres o en cautividad:

Maltratarlos o agredirlos físicamente , así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte.

Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales.

Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos , especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños.

Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales.

Collares para mascotas prohibidos: peligros y opciones seguras que sí funcionan

Los sistemas de sujeción que se podrán emplear son arneses o collares, siendo el primero el más recomendable, dado que sujeta al animal por el pecho y previene lesiones cervicales.

Respecto a la segunda opción, existen dos tipos de collares: el estándar, que no debe apretarse en exceso en el perro y los eléctricos o de castigo. Este último dispositivo será prohibido por la ley de Bienestar Animal como medida en contra del maltrato.

Asimismo, la ley establece que no se permitirá “utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo, salvo por prescripción veterinaria que considere su bienestar”.