La ANMAT emitió una advertencia por una serie de productos inyectables que se comercializan en distintos canales de venta y que podrían generar riesgos para quienes los utilizan.

El organismo puso el foco especialmente en aquellos productos que se ofrecen a través de plataformas de venta online y WhatsApp, una modalidad que dificulta conocer con certeza su procedencia y las condiciones en las que fueron elaborados.

La advertencia alcanza a productos que declaran contener determinados péptidos como ingredientes farmacéuticos activos. Algunos de ellos comenzaron a ganar notoriedad por su utilización vinculada a distintos tratamientos y objetivos relacionados con el organismo.

ANMAT alertó por las inyecciones que se venden por internet

Entre las sustancias mencionadas aparecen Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

La advertencia alcanza especialmente a los productos que se comercializan en presentación inyectable, ya que su elaboración requiere controles rigurosos y seguimiento por parte de profesionales de la salud.

ANMAT señaló que, al desconocerse quiénes son sus fabricantes y bajo qué condiciones fueron elaborados y formulados, existe un riesgo asociado a su utilización.

El organismo también remarcó que, si un producto inyectable se encuentra contaminado, podría provocar consecuencias graves e incluso letales.

Retatrutide: qué dijo ANMAT sobre esta sustancia

Entre las sustancias mencionadas aparecen Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP. (Foto: IA) ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Dentro de los productos mencionados, Retatrutide ocupa un lugar particular. ANMAT explicó que actualmente se trata de una sustancia en investigación clínica y que no se encuentra aprobada como medicamento.

Por este motivo, su comercialización y utilización fuera de los ámbitos autorizados de investigación no permite garantizar su seguridad.

La advertencia no se limita a Retatrutide. También incluye otros productos que declaran contener distintos péptidos y que son ofrecidos mediante canales de venta que no cuentan con la autorización correspondiente.

Ante esta situación, el organismo pidió prestar especial atención a los productos inyectables que se ofrecen fuera de los canales autorizados.

Qué recomienda ANMAT antes de comprar estas inyecciones

ANMAT recomendó a la población general y a los profesionales de la salud no adquirir ni utilizar productos inyectables que no cuenten con la correspondiente autorización de la Administración Nacional.

La advertencia busca evitar el uso de productos cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación no pueden ser verificadas.

En caso de tener un producto que declare contener alguno de los péptidos mencionados, ANMAT solicitó ponerse en contacto con el organismo para que pueda realizar las investigaciones correspondientes.

Los canales indicados por la Administración Nacional son:

Correo electrónico: pesquisa@anmat.gob.ar.

ANMAT Responde: canal oficial de atención del organismo.

La recomendación alcanza especialmente a quienes encuentren estas sustancias ofrecidas mediante plataformas de venta online o WhatsApp, ya que la falta de autorización impide garantizar su seguridad y calidad.