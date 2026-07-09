Conforme pasan los años se empieza a llenar la memoria del celular, lo que comienza a ralentizar el funcionamiento de los dispositivos. Al ser una aplicación de uso diario, WhatsApp suele recibir muchos videos, mensajes y fotos.

De esta manera, muchas personas se preguntan cómo acceder a la papelera de WhatsApp para eliminar los archivos que ya no se necesitan.

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para eliminar archivos

En sí, la aplicación no cuenta con una papelera propiamente dicha, pero ofrece una herramienta de administración de almacenamiento que permite identificar los archivos que más espacio ocupan en la memoria del celular.

La función está disponible tanto en sistemas operativos Android como IPhone y facilita limpieza del contenido multimedia sin necesidad de revisar todas las conversaciones individuales y grupales.

Cómo liberar espacio en WhatApp

Desde la configuración se visualizarán los archivos de mayor tamaño como videos en alta calidad, fotos en HD, notas de voz extensas y hasta elementos reenviados varias veces.

Paso a paso para liberar memoria en WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp que deseen liberar memoria solo deberán acceder al apartado de “Ajustes” para posteriormente ir a “Almacenamiento y datos”.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la sección, presionar en la opción “Administración de almacenamiento”. En este lugar se mostrará un resumen de todo el espacio utilizado por la aplicación, además de una lista con los chats más pesados.

También, se indicará los elementos reenviados con frecuencia. Incluso, cuentan con la opción de “eliminar archivos idénticos” para hacer una limpieza más rápida y sencilla.

Por qué se debe revisar esta papelera con frecuencia

Si bien no es una acción que se deba realizar de forma diaria, revisar la papelera de WhatsApp puede contribuir a controlar mejor el almacenamiento y rendimiento del celular. La aplicación suele acumular grandes cantidades de fotos, videos, documentos y más.