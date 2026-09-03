Viajar a Alemania con el pasaporte vencido puede complicar el embarque o el ingreso al país, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además son ciudadanos alemanes, conviene diferenciar entre tener la ciudadanía reconocida y poder acreditarla con un documento en regla.

Ciudadanía alemana: qué documento sirve si el pasaporte está vencido

Contar con ciudadanía alemana cambia la situación migratoria de una persona frente a un turista sin ese vínculo.

Sin embargo, para ejercer ese derecho debe acreditar su ciudadanía con un documento de viaje válido. Un pasaporte alemán vencido no constituye, por sí solo, un documento válido para viajar.

Según el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, los ciudadanos alemanes pueden ingresar a Italia con un pasaporte o un Personalausweis, el documento nacional de identidad alemán.

Un pasaporte vencido no implica perder el derecho a ingresar, siempre que la persona tenga otro documento alemán en regla para acreditar su identidad y su ciudadanía. Entre las opciones a chequear:

La vigencia del pasaporte que se va a usar en el viaje.

Si se cuenta con un Personalausweis vigente como alternativa.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos puntuales de la aerolínea para el embarque.

¿Qué pasa si el pasaporte alemán está vencido pero el Personalausweis está vigente?

Los ciudadanos alemanes que tengan el pasaporte vencido pueden contar con otra alternativa de documentación para viajar. Si disponen de un Personalausweis vigente, este documento puede utilizarse para ingresar a Alemania y circular dentro de la Unión Europea, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Por eso, una persona con ciudadanía alemana no necesariamente debe viajar con el pasaporte si cuenta con un documento nacional de identidad alemán vigente que sea válido para el trayecto.

En cambio, si el viajero solamente tiene un pasaporte alemán vencido y no posee otro documento válido, debería consultar previamente con las autoridades alemanas y la aerolínea antes de viajar para conocer las alternativas disponibles y evitar inconvenientes durante el embarque.