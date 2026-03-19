Sacar el pasaporte de un hijo menor de 18 años puede resultar engorroso. Los requisitos cambian según el estado civil de los padres, si están presentes o no al momento de la gestión, y si el menor tiene uno o ambos progenitores registrados en su partida de nacimiento. Sin embargo, conocer bien estos detalles evita demoras innecesarias antes de un viaje. Si el menor de 18 años es el solicitante, deberá realizar el trámite con el acompañamiento de su padre, madre o representante legal, el cual deberá tener su DNI vigente y la partida de nacimiento del menor. Pero el escenario cambia, según la actualidad de los padres. Los requisitos varían según el caso concreto de cada familia. En este sentido, las situaciones más frecuentes son: Si el menor necesita tramitar el pasaporte sin la presencia de ninguno de sus padres, se requiere un permiso con certificación de escribano o juez que indique expresamente que la autorización alcanza a pasaportes, DNI y documentos de viaje. En cuanto a los plazos y costos, el pasaporte para menores tiene tres modalidades disponibles: Un detalle que muchos no tienen en cuenta: el pasaporte emitido para menores de 18 años tiene una validez de solo 5 años desde la fecha de emisión, a diferencia del de adultos que dura 10 años. Si bien en los últimos meses previos a su vencimiento sigue siendo válido para ingresar a algunos países, la mayoría de los destinos internacionales exige que tenga al menos seis meses de vigencia al momento del viaje. Para sacar turno, el trámite puede iniciarse en el sitio oficial del Gobierno Nacional o en cualquier Centro de Documentación Rápida del país. En el caso de CABA, también es posible gestionarlo en las sedes comunales con un llamado al 147.