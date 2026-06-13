La importancia del pasaporte a la hora de viajar a nivel internacional es casi la misma en cualquier rincón del mundo.

En esta noticia Brasil, México y Venezuela prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte

La importancia del pasaporte a la hora de viajar a nivel internacional es casi la misma en cualquier rincón del mundo. Algunos destinos pueden sumar otras condiciones como visas, requerimientos de salud o detalles sobre el pasaporte como tener un mínimo de hojas en blanco restantes.

En todo el mundo, existen acuerdos que permiten un fácil acceso a los países. En el caso de América Latina, algunos de sus países forman parte del MERCOSUR, que permite la entrada y salida de las repúblicas participantes con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad correspondiente.

En el caso de América Latina, la mayoría de sus países forman parte del MERCOSUR, que permite la entrada y salida de las repúblicas participantes con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad correspondiente. ChatGPT

Brasil, México y Venezuela prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte

En América Latina, los países que forman parte del MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con la integración más reciente de Bolivia. Estos países permiten que los ciudadanos ingresen al país vecino solo presentando el Documento Nacional de Identidad correspondiente y si la necesidad de tramitar una visa.

En el caso de países por fuera del convenio, deben presentar de forma obligatoria pasaporte y cumplir los requerimientos para viajes internacionales de cada país. Por lo general, se suele exigir el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado

Documento de identidad válido en los países que lo permiten

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos

Las reglas de viaje de Brasil

La república de Brasil exige a todos los extranjeros que quieran ingresar o salir del país que presenten un pasaporte o documento que sea vigente para viajes internacionales, según las normas migratorias que se encuentren en vigencia.

Personas que sean nativos de países pertenecientes al Mercosur podrán ingresar a Brasil usando solo un documento nacional de identidad vigente, sin la necesidad expresa de presentar un pasaporte.

No obstante, tanto los agentes migratorios como las aerolíneas pueden denegar el embarque o ingreso cuando la persona no cumpla con los requisitos exigidos de viaje en cada caso.

Asimismo, los brasileros que quieran salir del país tienen que contar con la documentación que exige el país de destino.

Las reglas de viaje de México

En el caso de la República de México, todos los extranjeros que deseen ingresar tendrán que presentar un pasaporte vigente. Según las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento es indispensable para el ingreso al país.

Adicionalmente, se tendrá que presentar junto con este documento un boleto de salida, reservas de alojamiento y pruebas de solvencia económica. En algunos casos, también podrán solicitar la tramitación previa de una visa. Un dato clave es que el pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso.

Los mexicanos que deseen viajar al exterior también tendrán que presentar un pasaporte que cumpla con estas condiciones y, si corresponde, la visa exigida por el país de destino. Además, se solicitará completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

Las reglas de viaje de Venezuela

En el caso de Venezuela, se establece que los extranjeros que deseen ingresar al país presenten un pasaporte válido y vigente o un documento de viaje válido que esté habilitado mediante acuerdos internacionales.

A su vez, los venezolanos que quieran ingresar o salir del país tendrán que identificarse como nacionales cuando estén en la frontera, según establece el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Si se presenta un pasaporte vencido, tanto aerolíneas como los agentes de control migratorio podrán denegar el viaje.

No obstante, en determinados casos existen excepciones en las que se acepta el documento aún después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales.







