Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que vivimos más, llegamos mejor y permanecemos activos durante más años. Este es, sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos de la medicina y de la sociedad moderna.

Para las empresas familiares, esa buena noticia trae una pregunta adicional. Si, a los 70 quien fundó la empresa sigue lúcido, activo, conectado con sus clientes y tomando buenas decisiones, ¿por qué tendría que retirarse? Quizás porque ésa no sea la pregunta correcta.

El problema no es cuándo se va quien fundó la empresa. Es qué pasa si todo su valor sigue dependiendo de esa persona. Una cosa es construir una empresa valiosa. Otra, construir una empresa cuyo valor sea transferible. Ahí empieza realmente la sucesión.

En muchas compañías, especialmente de servicios, el activo principal no figura en ningún balance: está en la cabeza de quien la creó. Criterio, relaciones, contactos, memoria del negocio, capacidad para resolver problemas. Durante años funciona perfectamente: clientes, equipo y decisiones complejas alrededor de una sola persona.

Cuanto más exitosa fue esa persona, más fácil es que la organización termine cautiva de ese éxito. Quien creó la empresa puede convertirse en rehén de su propio valor.

Hay ego, naturalmente, pero también identidad. Después de treinta o cuarenta años construyendo una compañía, separar quién soy de lo que construí no debe ser sencillo. Y si clientes, equipo y familia siguen confirmando que “esto sin vos no funciona”, dejar espacio puede sentirse bastante menos atractivo.

Pero si queremos que el legado sobreviva, el desafío es precisamente ése: conseguir que conocimiento, relaciones, criterio y decisiones empiecen a pertenecer a la organización. Porque si todo el valor vive en una sola persona, quizás tengamos a alguien extraordinariamente talentoso al frente. Lo que no está tan claro es si tenemos una empresa.

La longevidad, en ese sentido, juega a favor. Tenemos más años para transferir conocimiento, desarrollar una segunda línea, compartir clientes y profesionalizar decisiones. Sería bastante irónico ganar veinte años de vida para utilizarlos simplemente postergando la transición.

Carlos III ofrece una versión bastante extrema del fenómeno: pasó prácticamente toda su vida adulta preparándose para un rol que asumió recién después de los 70. La longevidad permite que dos generaciones convivan activas durante mucho más tiempo, pero también puede estirar indefinidamente la transición.

Las empresas familiares tienen, por suerte, una ventaja sobre la monarquía británica: no hace falta esperar que quede vacante el trono para organizar la sucesión. Se pueden transferir decisión, conocimiento y responsabilidad mucho antes que la propiedad o el cargo principal. La sucesión deja entonces de ser una fecha y empieza a ser una convivencia entre generaciones con roles que cambian en el tiempo.

Familia, propiedad, gobierno y gestión no son lo mismo

Ser parte de la familia no convierte automáticamente a alguien en ejecutivo. Ser accionista tampoco. Trabajar en la empresa, integrar el directorio y ser propietario son roles diferentes, aunque muchas veces una misma persona ocupe varios. El problema empieza cuando pretendemos remunerarlos como si fueran lo mismo.

¿Debe recibir lo mismo quien trabaja todos los días en la compañía que quien sólo es accionista? ¿Cómo se reconoce a quien está creando valor operativo? ¿Tiene sentido otorgarle participación adicional? ¿Cómo se remunera a quien integra el directorio? ¿Y qué derechos económicos tiene quien decidió desarrollar su vida profesional completamente afuera?

No hay una única respuesta. Lo importante es escribirla antes de que la pregunta tenga nombre y apellido.

Las reglas son mucho más fáciles de discutir cuando todavía no se llaman Juan, Pedro o María. Una cosa es acordar que el salario remunera trabajo, los honorarios remuneran una función de gobierno y los dividendos remuneran capital. Otra es discutirlo cuando una persona de la familia lleva quince años trabajando dentro y otra pregunta, desde la comodidad del afuera, cuándo se distribuyen dividendos.

En ese momento el problema ya no es técnico. Es familiar.

La política de dividendos muestra bien esa tensión. Durante la etapa inicial, reinvertir todo suele tener sentido: empresa, patrimonio e ingresos pertenecen prácticamente a la misma persona. Dos generaciones después puede haber accionistas que trabajan y cobran un sueldo y otros que no participan de la gestión.

Si la compañía nunca distribuye, aparece una figura bastante habitual: accionistas patrimonialmente ricos y financieramente pobres. Tienen una participación valiosa, pero ninguna liquidez.

Eso genera presión por dividendos, por vender acciones o por retirar recursos. Por eso salarios, dividendos, reinversión, liquidez y mecanismos de salida no son detalles administrativos. Son reglas de convivencia.

Y el problema crece con cada generación. Una compañía que originalmente generaba riqueza para una persona y su familia inmediata puede terminar con diez o veinte accionistas familiares. La familia tiene una ventaja notable: suele crecer más rápido que la empresa.

Eso no significa que el negocio deba alimentar indefinidamente cada nueva rama del árbol genealógico. Significa que hay que separar cada vez mejor empresa, propiedad y familia.

La sucesión, entonces, no consiste solamente en elegir a la persona correcta de la siguiente generación —si es que está allí— para ocupar el lugar de quien creó la empresa. Consiste en construir una organización donde distintas generaciones puedan ser propietarias sin necesidad de trabajar todas allí, y donde quienes sí trabajan tengan roles, responsabilidades y retribuciones claras.

El desafío para quien creó la empresa también cambia. Al principio, el valor está en todo lo que esa persona puede hacer. Más adelante, debería empezar a medirse por todo lo que la organización puede hacer sin depender de ella.

Por eso la pregunta no es cuándo se retira quien fundó la empresa. Es otra: ¿cuándo deja la empresa de depender de quien la fundó?

Esa persona puede seguir siendo accionista, integrar el directorio, actuar como mentor o referente estratégico. Puede seguir aportando experiencia y relaciones. Nadie está proponiendo mandarla a jugar al golf. Su presencia debería ser una ventaja, no una condición de funcionamiento.

Porque la sucesión no empieza cuando alguien entrega la oficina. Empieza cuando el valor deja de depender exclusivamente de quien lo creó.

Ahí el apellido deja de ser una estrategia.

Y empieza el legado.