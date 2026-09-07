Es oficial | No hay clases el miércoles 16 de septiembre: decretan descanso y los alumnos tendrán una semana más corta. (foto: ChatGPT).

El miércoles 16 de septiembre de 2026 será una fecha de descanso para los estudiantes de educación básica en México por la conmemoración del Día de la Independencia. La fecha está reconocida como día de descanso obligatorio en el país y forma parte de las jornadas sin actividades escolares previstas durante el ciclo.

Al caer a mitad de semana, el feriado modificará la rutina habitual de alumnos y docentes. Los estudiantes tendrán una semana más corta, ya que las actividades se interrumpirán el miércoles y se retomarán posteriormente de acuerdo con el calendario y la organización de cada institución educativa.

Muchos padres y alumnos comienzan a consultar el calendario de septiembre para conocer qué días habrá clases y cómo quedará organizada la semana. El 16 de septiembre es una de las fechas cívicas más importantes del país y cada año se conmemora el inicio del movimiento por la Independencia de México.

Atención: por qué no hay clases el miércoles 16 de septiembre

El 16 de septiembre de 2026 cae en miércoles y se conmemora el Día de la Independencia de México. La fecha figura entre los días de descanso obligatorio establecidos por la legislación laboral mexicana.

En consecuencia, las actividades escolares se suspenden durante esta jornada para la conmemoración nacional. Los alumnos no tendrán que asistir a las aulas ese día y la semana contará con una interrupción en la mitad de las actividades habituales.

La fecha recuerda el inicio del movimiento de Independencia y forma parte de las principales conmemoraciones cívicas del calendario mexicano.

Después del descanso del miércoles 16 de septiembre, los alumnos deberán regresar a sus actividades conforme a la programación de sus escuelas y al calendario que corresponda a su nivel educativo.

El 15 de septiembre no es un día de descanso obligatorio nacional

Aunque las celebraciones patrias comienzan desde la noche del 15 de septiembre, esta fecha no aparece en la lista federal de días de descanso obligatorio establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Por ese motivo, el feriado oficial corresponde al miércoles 16 de septiembre. La jornada del martes 15 puede tener actividades especiales relacionadas con las celebraciones patrias, pero cualquier modificación de horarios o suspensión adicional depende de las disposiciones que adopte cada institución o autoridad educativa.

Para los estudiantes, la principal fecha sin clases por la conmemoración nacional será el 16 de septiembre, por lo que tendrán una semana escolar interrumpida por este descanso.

Confirmado: Decretaron feriado el miércoles 16 de septiembre y habrá un descanso obligatorio para todo México Shutterstock + Canva

Qué días tendrán clases los alumnos durante la semana del 16 de septiembre

De acuerdo con la distribución habitual de la semana, el calendario quedará de la siguiente manera:

Lunes 14 de septiembre: actividades escolares.

Martes 15 de septiembre: actividades conforme a la organización de cada escuela.

Miércoles 16 de septiembre: no hay clases por el Día de la Independencia de México .

Jueves 17 de septiembre: regreso a las actividades escolares.

Viernes 18 de septiembre: actividades escolares.

El 16 de septiembre es una fecha fija de descanso obligatorio y en 2026 cae en miércoles, por lo que interrumpe las actividades en el centro de la semana y reduce a cuatro días la semana escolar para los alumnos.