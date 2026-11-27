El sindicato de maestros de Montevideo (Ademu) realiza este viernes un paro de 24 horas en las escuelas públicas de Montevideo en repudio a la agresión que sufrió una maestra de la Escuela Nº 255 de tiempo completo, ubicada en Malvín Norte.

El gremio expresó su rechazo al episodio y manifestó su solidaridad con la maestra, así como con la comunidad educativa del centro, integrada por niños, familias, funcionarios y el colectivo docente.

La resolución resuelta en asamblea establece que cuando ocurre una agresión a un docente, al día siguiente se realiza un paro de 24 horas en todas las escuelas de la capital.

Maestra Fuente: Primaria

“Frente a una nueva agresión. Paro de 24 horas y asamblea. Hay que cortar con la violencia, no con los cargos”, señala la convocatoria del sindicato de los docentes.

La secretaria general del gremio, Paola López, sostuvo que reivindican que “los lugares de trabajo tienen que ser libres de violencia (...) la familia reconoce el uso desmedido de su accionar, pero nosotros como sindicato defendemos que las condiciones de trabajo tienen que ser otras”.