La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) protagonizó este lunes 9 una marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer. La medida también formaba parte del plan de lucha del sindicato, que había resuelto un paro total de actividades para el miércoles 11 como respuesta al conflicto salarial que mantiene con el Gobierno provincial. Sin embargo, este martes, el gremio docente anunció que decidió levantar la medida de fuerza, luego de recibir una nueva oferta salarial “que contiene algunos de los requerimientos planteados en la Asamblea Departamental”, según explicó la organización en un comunicado. La decisión de suspender el paro docente surgió después de una reunión entre representantes del sindicato y el secretario general de la Gobernación de Córdoba, David Consalvi. Tras el encuentro, la conducción de la UEPC confirmó que la provincia presentó una propuesta superadora que habilita un nuevo proceso de consulta en las escuelas. “Se nos ha entregado una nueva propuesta salarial que contiene algunos de los requerimientos planteados en la Asamblea Departamental”, comunicó oficialmente el gremio. Además, recordó que la propia resolución interna establecía que ante una mejora en la oferta debía suspenderse la medida de fuerza: “De acuerdo a la resolución de dicha asamblea, ante una nueva propuesta superadora, se suspende la medida de fuerza, se activan los mecanismos de información, consulta, debate y resolución estatutarios”. El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, detalló que la propuesta oficial “contiene varios de los puntos que estaban planteados en los requerimientos, por lo tanto amerita ser considerada y debatida nuevamente por los compañeros y compañeras en las escuelas”. Y agregó que ese proceso participativo comenzará “a partir del día de hoy”. Cristalli también remarcó que el objetivo de la medida no era parar, sino forzar una oferta más favorable. “Incluso lo había anunciado el propio gobernador, la iba a mejorar cuando inauguró en San Pedro una escuela”, aclaró a Mitre Córdoba. Si bien los detalles de la nueva propuesta salarial serán analizados dentro de cada institución educativa, desde el sindicato adelantaron que se incluyen puntos concretos que habían sido exigidos por la Asamblea Departamental. Entre ellos, se destaca la mejora en los montos y una reestructuración de componentes salariales que habían sido criticados en la oferta inicial. Cristalli también hizo referencia al reciente anuncio del Gobierno provincial sobre la ayuda escolar para estatales con hijos en edad escolar, que pasará de $ 17.000 a $ 125.000. “Todo ayuda porque nosotros lo habíamos planteado con el conjunto de los gremios. La verdad que ha caído muy bien, es una muy buena medida, ayuda mucho”, sostuvo el dirigente. Como parte del proceso de consulta, la UEPC convocó a un plenario de secretarios generales para este martes 10 de marzo a las 14:30, donde se comenzará a evaluar la recepción de la propuesta en las escuelas.