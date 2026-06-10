La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre un próximo paro de colectivos que afectará a diferentes líneas de colectivo de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El sindicato conducido por Roberto Fernández envió una carta al Ministerio de Economía, donde aseveró que las faltas de respuestas por parte del Gobierno hace que “la paz social peligre”.

Además, le exigió al ministro que “ trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” o se llevará adelante una medida de fuerza que impactará en millones de usuarios.

Paro de colectivos en el AMBA: la advertencia de la UTA

El gremio de transporte reclama mejoras salariales inmediatas. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo sostienen que el esquema actual de subsidios y tarifas busca mejorar la utilización de los recursos públicos.

“Dejamos en claro que nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo del corriente año. Queremos recomponer nuestros haberes, y por desgracia no hay respuestas, solo dilaciones”, explicaron en el escrito.

No obstante, las cámaras empresariales insisten con que hay un desfasaje de los costos operativos y que los fondos no alcanzan a cubrir la suba de salarios exigida por el gremio.

Cuándo será el paro de colectivos de la UTA y qué líneas afecta

El sindicato de choferes de colectivos no fijó una fecha exacta para el paro. No obstante, alertó sobre una furuta medida de fuerza en el caso de que no exista una mesa de diálogo con el Gobierno para acordar mejoras salariales en el sector.

Esto afectará las líneas de colectivos dependientes de la UTA en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).