En esta noticia El reclamo del gremio y el paro inminente del transporte público

Un nuevo paro de colectivos paralizará el transporte público de las provincias de Catamarca y La Rioja desde el miércoles 29 de julio. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la medida de fuerza por tiempo indeterminado y las líneas quedarán paralizadas.

El reclamo del gremio y el paro inminente del transporte público

El sindicato reclama por el pago inmediato de las escalas salariales acordadas a principios de año. El paro será sin asistencia del personal operativo a sus puestos de trabajo, de manera que no funcionará ninguna línea.

Lo voceros remarcaron que la decisión se tomó tras agotar las instancias de conciliación voluntaria y el diálogo. Los referentes cuestionaron las actitudes de las empresas de transporte por mantener una estrategia dilatoria que afecta el salario de los conductores de las provincias.

La medida de fuerza se prolongará hasta que se reciba una oferta que garantice el cumplimiento de los montos adeudados.

“Esta decisión responde exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas, que han mantenido una postura dilatoria durante meses, afectando los derechos de los trabajadores”, declararon en un comunicado.