Miles de estudiantes no tendrán clases este jueves 4 de junio debido a una nueva jornada de paro docente convocada en rechazo de la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La medida forma parte de un plan de lucha impulsado por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que definió una huelga de 48 horas para exigir mejoras en los ingresos del sector.

El conflicto comenzó ayer, miércoles 3 de junio, con una primera jornada de protesta que incluyó actividades gremiales y movilizaciones en Ushuaia. Sin embargo, la suspensión de actividades continúa este miércoles con nuevas acciones previstas por el sindicato.

Dónde se realiza la protesta docente este 4 de junio

Según informó SUTEF, la segunda jornada del paro se desarrollará desde las 11 de la mañana en la Escuela N° 1 de Ushuaia, donde también funciona una sede del Ministerio de Educación.

La convocatoria forma parte de una serie de reclamos que el gremio viene sosteniendo desde hace varias semanas en el marco de las negociaciones salariales con el Ejecutivo provincial.

Por qué hay paro docente en Tierra del Fuego

Desde el sindicato explicaron que la medida de fuerza fue definida luego de analizar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno, la cual consideran insuficiente frente al costo de vida actual.

Entre los principales reclamos del sector figuran una recomposición salarial que permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, la aprobación de una Ley de Financiamiento Educativo para Tierra del Fuego y el fin de los descuentos aplicados a docentes que participaron de anteriores medidas de fuerza.

El sindicato docente mantiene el paro por 48 horas en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Qué alumnos se verán afectados por el paro

La medida impacta sobre las escuelas públicas de Tierra del Fuego alcanzadas por la representación gremial de SUTEF.

De esta manera, miles de estudiantes de distintos niveles educativos volverán a ver interrumpadas sus actividades durante este miércoles, mientras continúan las negociaciones entre los representantes sindicales y las autoridades provinciales.

Por el momento, el gremio no informó nuevas medidas para los próximos días, aunque ratificó la continuidad de los reclamos en demanda de una mejora salarial para el sector docente.