Los pelos de perros y gatos pueden quedar adheridos fácilmente a sillones, almohadones, mantas y prendas de ropa, siendo sumamente difíciles de quitar de las superficies.

Para combatir esta problemática, existe un truco casero que permite juntar todos los pelos de una única vez, sin necesidad de utilizar aspiradora ni pasar largos períodos de tiempo sacudiendo las telas.

El truco para sacar todos los pelos de perro y gato del sillón y la ropa

Utilizar un guante de goma ligeramente mojado es una solución sencilla y rápida de poner en práctica. Al pasarlo sobre la superficie afectada, los pelos se agrupan y pueden retirarse con mayor facilidad.

Este tipo de elementos generan fricción al entrar en contacto con las telas y la humedad permite formar pequeñas acumulaciones que pueden retirarse con la mano en pocos minutos.

Es un truco ideal para superficies como sillones, almohadones y prendas de ropa. La clave es que el guante esté ligeramente húmedo y no empapado.

Un guante de goma puede ayudar a quitar los pelos de perro y gato.

Cómo aplicar este truco para sacar los pelos de perro y gato paso a paso

Para aplicar este truco tan sólo será necesario un guante de goma y un poco de agua. El paso a paso es

Colocarse un guante de goma

Mojar ligeramente la superficie del guante

Escurrir el exceso de agua para que no quede empapado

Pasar la mano sobre el sillón o la superficie percutida

Realizar movimientos en la misma dirección

Retirar las acumulaciones

Cuando el guante acumula demasiados pelos, el consejo es enjuagarlo y volver a iniciar el proceso.