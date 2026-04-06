Cada vez son más las personas que reutilizan las cáscaras de las frutas para el hogar por sus múltiples beneficios. Con tan solo sumarle un poco de vinagre y licuarlas se convierten en un potente limpiador antigrasa que promete dejar todas las superficies del hogar limpias. Esta solución simple y ecológica ganó mucha popularidad por su bajo costo. Además, evita el uso de químicos en superficies en donde muchas veces están apoyados los alimentos. La cáscara de mandarina, muchas veces desechada, contiene aceiten esenciales como el limoneno que es útil para disolver la grasa y suciedad pegadas en la cocina. En la misma línea, deja un olor cítrico agradable y puede ser útil como un leve repelente de insectos El vinagre es rico en ácido acético, componente que es útil para disolver sarro y minerales. Además, cuenta con un efecto antibacteriano y desinfectante que elimina los microorganismos existentes. Se aconseja licuar ambos ingredientes porque el vinagre ayuda a extraer los aceites de las cáscaras para obtener una mezcla que: Para poder hacer la mezcla se necesitarán cáscaras de dos a cuatro mandarinas y una taza de vinagre blanco o de alcohol. Luego, seguir los siguientes pasos: