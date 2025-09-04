Bicarbonato con sal: pocos conocen esta mezcla mágica para el inodoro y el baño, cuál es su función
Existe un truco sencillo con estos productos que resulta infalible para garantizar una limpieza profunda y eliminar olores.
En materia de limpieza del hogar y, particularmente, baños y cocinas, las soluciones domésticas tradicionales ganan cada vez más espacio. Es que las recetas populares proponen el uso conjunto de sal y bicarbonato de sodio para higienizar el inodoro, desinfectar superficies y combatir olores.
Esta práctica, compartida en comunidades y respaldada por referencias científicas, se basa en combinar ingredientes comunes y accesibles con propiedades avaladas por especialistas.
La técnica de tirar sal y bicarbonato al inodoro: cuál es el efecto
El bicarbonato de sodio, también conocido como NaHCO3, es un compuesto estudiado por su capacidad para limpiar y neutralizar olores.
De acuerdo con la Asociación Química Estadounidense (ACS Publications), tiene eficacia demostrada para eliminar residuos, descomponer compuestos orgánicos y reducir la cantidad de bacterias presentes en superficies del hogar. En tanto, para completar la fórmula, la sal refuerza el arrastre mecánico de depósitos sólidos y potencia el efecto físico de la mezcla.
Estudios científicos subrayan que estas sustancias, combinadas adecuadamente, generan un ambiente alcalino capaz de atacar suciedad incrustada y contribuir a la higiene del sanitario. Organizaciones dedicadas a la divulgación química destacaron estas aplicaciones en artículos y guías específicas para el cuidado doméstico.
La mezcla de sal y bicarbonato de sodio actúa como agente limpiador y desodorizante sobre los residuos del inodoro.
Cómo reaccionan las dos sustancias
El bicarbonato, con un pH alcalino que favorece la descomposición de materia orgánica, junto con la sal, ayuda a desprender películas adheridas a la cerámica.
Combinados, estos ingredientes contribuyen a eliminar malos olores, reducir la acumulación de bacterias y facilitar la limpieza sin la necesidad de productos industriales.
Cómo hacer la mezcla para limpiar el inodoro
Para elaborar la preparación, se recomienda emplear:
- 250 gramos de sal
- 250 gramos de bicarbonato de sodio
- 25 cucharadas de aceite neutro.
Según los especialistas, el procedimiento consiste en esparcir la sal y el bicarbonato de manera homogénea en el interior del inodoro y luego verter el aceite para favorecer la dispersión del producto y cubrir las paredes.
Esta combinación debe actuar durante varias horas para que la reacción química entre la sal y el bicarbonato pueda desprender residuos y descomponer las impurezas.
Por eso, dejar reposar la mezcla durante toda la noche incrementa el potencial de limpieza
Las más leídas de Información General
El celular de Dios: hallaron un "smartphone" de más de 1000 años con inscripciones en árabe y hebreo
Members
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Mercado Libre avanza: entra al mercado mayorista, el negocio más grande que le faltaba conquistar
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios