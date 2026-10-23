Entre su extenso catálogo de productos de limpieza, Aldi incorporó un limpiador desinfectante de Sanytol por menos de 3 euros pensado especialmente para el baño, uno de los ambientes del hogar donde más fácilmente aparece la humedad y, con ella, el moho.

El producto cuesta menos 2,89 euros por un envase de 750 mililitros y combina poder antical con capacidad desinfectante, sin necesidad de recurrir a la lejía.

Su fórmula promete eliminar el 99,9% de los gérmenes presentes en las superficies del baño, además de prevenir la aparición de moho y dejar un aroma a eucalipto una vez finalizada la limpieza.

El limpiador desinfectante de baños que ofrece Aldi por 2,89 euros. Captura de pantalla Aldi

Qué es el moho y por qué aparece en el baño

El moho está compuesto por hongos que pueden desarrollarse tanto en exteriores como en el interior de una vivienda, según explica MedlinePlus. Su crecimiento se ve favorecido por ambientes cálidos, húmedos y con poca ventilación, condiciones que suelen darse justamente en baños y zonas con filtraciones de agua.

La exposición al moho no es inofensiva, ya que puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones. En personas sensibles, además, puede desencadenar reacciones alérgicas, crisis de asma o distintas infecciones micóticas.

Cómo ubicar una tienda Aldi cerca de casa

Quienes quieran conseguir este producto pueden recurrir al buscador de tiendas disponible en el sitio web de Aldi, donde es posible filtrar por código postal, ciudad o provincia para encontrar el local más cercano.

También existe la aplicación oficial de la cadena, disponible tanto para Android como para iOS, que permite consultar un mapa interactivo, calcular rutas rápidas hacia cada sucursal y revisar los horarios de apertura actualizadas.

Aldi ofrece un buscador de tiendas y una aplicación para ubicar sucursales cercanas. LinkedIn / Aldi España

Para qué superficies está pensado este limpiador

El producto puede aplicarse sobre lavabos, griferías, baldosas, bañeras, el inodoro y sus accesorios, bidets y cortinas de plástico, aunque no es apto para superficies de piedra calcárea como el mármol. Para limpiar, basta con pulverizarlo sobre la superficie y pasar una bayeta húmeda.

Si el objetivo es desinfectar, conviene limpiar primero la zona y luego aplicar el producto a una distancia de unos 20 centímetros, dejándolo actuar al menos cinco minutos contra bacterias y virus, y hasta quince minutos frente a hongos. En la mayoría de los casos no requiere enjuague posterior, salvo en superficies que estén en contacto con alimentos, juguetes o animales.