Patricia Bullrich y Javier Milei se reunieron tras semanas de desmarques de parte de la senadora

Un día después de publicar un sugestivo video que volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro político, Patricia Bullrich dejó otra señal en las redes sociales. Esta vez, lo hizo con una foto en la que aparece abrazada al presidente Javier Milei.

La senadora compartió la imagen este sábado en su cuenta de X, luego de participar de la Gala Anual 2026 de Fundación Faro, el espacio de pensamiento libertario que encabeza Agustín Laje, y dejó un nuevo mensaje.

“Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el Presidente @JMilei”, escribió Bullrich junto a la fotografía.

En la imagen se la observa abrazada al mandatario, mientras alrededor varios de los asistentes a la cena aplauden. También subió otras fotos, donde se la ve conversando con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo. La escena se produce apenas un día después del video que Bullrich publicó con la canción “Es un secreto”, de Plan B, y que generó nuevas especulaciones sobre el papel que podría ocupar en el escenario político de cara a 2027.

Patricia Bullrich compartió una imagen abrazada a Milei. Fuente: @PatoBullrich

El mensaje de Bullrich después del video de “Es un secreto”

La nueva publicación de la senadora llega en un momento particular. El viernes, Bullrich había difundido un video sin declaraciones, con imágenes de distintos espacios del Congreso y el Senado, que terminaba con una toma de ella en su despacho.

El posteo estaba acompañado por la frase “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina” y la canción “Es un secreto”, de Plan B.

La publicación se conoció después de que Bullrich hablara sobre sus aspiraciones políticas y asegurara que está preparada para ocupar la Presidencia, aunque aclaró que “tiene que saber esperar su momento”.

Ahora, la imagen con el Presidente suma otro elemento a la secuencia. Después de una pieza cargada de referencias y una elección musical que abrió distintas interpretaciones, Bullrich eligió mostrar públicamente una escena de cercanía con Milei y reivindicar las ideas que comparten dentro del oficialismo.

Qué dijo Milei en la cena de Fundación Faro

La fotografía fue tomada durante la cena anual de Fundación Faro, que reunió a buena parte de la dirigencia libertaria. Además de Bullrich, estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros funcionarios y dirigentes.

Milei fue el principal orador del encuentro y aprovechó su discurso para ratificar el rumbo de su Gobierno. En particular, aseguró que la próxima etapa estará marcada por una mayor desregulación y reducción de impuestos, siempre que el resultado fiscal lo permita.

“Vamos por el camino correcto y no pensamos desviarnos”, afirmó el Presidente, quien también aseguró que el Gobierno ya tiene “cerrado el programa financiero del año que viene”.

El mandatario también se refirió a la situación judicial vinculada con la investigación por la criptomoneda $LIBRA tras haber sido sobreseído de la causa. Al comienzo de su discurso sostuvo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar” y afirmó que había existido una operación política y mediática contra su Gobierno.

Más allá de las definiciones del Presidente, la escena que quedó registrada durante la cena fue la del abrazo entre Milei y Bullrich. Por ahora, Bullrich no confirmó una candidatura para 2027. Pero, entre el sugestivo video de “Es un secreto” y la nueva fotografía junto a Milei, volvió a generar atención sobre el lugar que tendrá dentro del oficialismo y del próximo escenario electoral.