¿PASO sí o no? Para el mercado, lo que pase será clave para el destino del riesgo país

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Canje

El canje, que es la diferencia de precio entre el MEP y el contado con liquidación, tocó 6,2%, el nivel más alto desde abril de 2024

Esto implica que el dólar CCL está más caro que el MEP: encarece sacar dólares al exterior y, en sentido inverso, genera una oportunidad para quien quiera traerlos o, alternativamente, para quien quiera rotar de activos.

Brecha

Una forma de capturar esa brecha sin necesidad de tener cuenta en el exterior es vender instrumentos que cotizan con referencia CCL y comprar otros similares que cotizan con referencia MEP. El caso más claro es rotar de bonos Globales (ley Nueva York) a Bonares (ley argentina).

“Por ejemplo, vender GD35 y comprar AL35. Se trata del mismo bono con el mismo flujo de fondos en dólares (misma estructura y misma amortización), pero bajo distinta jurisdicción”, sugiere Fernando Rama, Asesor Financiero de Quicktrade SBS.

Canje

Al hacer la operación se obtiene una cantidad mayor de valor nominal del bono de ley local. Históricamente el canje promedió cerca del 3%, por lo que un nivel de 6% parece compensar razonablemente el riesgo adicional de pasar de ley NY a ley argentina.

“Es importante considerar las comisiones, el spread de cada título (especialmente por liquidez) y las restricciones cambiarias vigentes al momento de operar”, concluye Rama.