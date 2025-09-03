Ni vinagre, ni bicarbonato: la mejor manera de sacar el sarro de las canillas y del inodoro
Este método ayuda a mantener tu baño en perfectas condiciones. Qué producto se necesita para que las canillas y el inodoro brillen.
Por lo general, mantener el baño en óptimas condiciones suele ser una tarea compleja y/o difícil de ejecutar en el día a día. Sin embargo, es sabido que por el paso del tiempo el óxido y sarro que se acumulan en los artefactos pueden generar manchas que dificultan su debida limpieza.
No obstante, es necesario despejar preocupaciones, ya que existe un truco altamente efectivo para limpiar de forma eficaz esa parte esencial del hogar, sin la necesidad de tener que utilizar productos químicos.
Qué se necesita para eliminar el sarro del baño
El ácido cítrico en polvo es un producto esencial para limpiar el sarro que se acumula en los artefactos del baño. Se puede conseguir en dietéticas, casas de productos naturales o tiendas online.
Además, es un ingrediente 100% natural, potente, que no deja olor fuerte y es seguro para casi todas las superficies. Incluso, recomiendan utilizarlo en inodoros, griferías, azulejos y mamparas.
Cómo usar el ácido cítrico en polvo en el inodoro
- Disolver 2-3 cucharadas en agua caliente y verterlo en la taza del inodoro.
- Dejar actuar toda la noche.
- A la mañana siguiente, fregar con cepillo y tirar la cadena.
Qué otro método sirve para limpiar el inodoro
- Jugo de limón y sal gruesa: exprimir dos limones y, luego, mezclar su jugo con sal gruesa. Verter esta mezcla en el inodoro y deja reposar durante 10 minutos. Por último, tendrán que frotar las manchas con el cepillo y tirar de la cadena para enjuagar.
Cómo prevenir la acumulación de sarro en el baño
Limpiar regularmente
Al menos, una vez por semana, realizar una limpieza profunda del inodoro para evitar que el sarro y las manchas se acumulen.
Cepillado diario
Hacer una pasada rápida (diaria) con el cepillo para evitar la acumulación de residuos y mantener el inodoro fresco entre limpiezas profundas.
Ventilar adecuadamente
Corroborar que el baño esté bien ventilado, ya que la humedad favorece la acumulación de bacterias y malos olores.
Usar tabletas limpiadoras
Colocar una tableta limpiadora en el tanque. Ayudan a mantener el inodoro libre de sarro y aportan un aroma fresco.
Las más leídas de Información General
Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país
Members
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 3 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios