Se aproximan tormentas en 7 provincias este sábado 24 de octubre: se espera actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas este sábado 24 de octubre: 4 provincias con alerta naranja y 3 con alerta amarilla. La diferencia entre ambas es el nivel más alto de peligrosidad para la sociedad que genera la primera.

En este sentido, el organismo también compartió una serie de recaudos que deben tomar los ciudadanos de las zonas afectadas.

Alerta naranja por tormentas

Chaco

Corrientes

Formosa

Misiones

Según el SMN, el área será “afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas severas”. Las mismas “podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”.

Además, se esperan acumulados de precipitaciones entre 50 y 100 mm. “Los mayores valores se prevén en el norte de la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones. En esta última podrían alcanzarse en forma localizada 150 mm en todo el período de alerta ”.

Alerta amarilla por tormentas

Entre Ríos

Neuquén

Santa Fe

En tanto, estas provincias estarán afectadas por “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas”.

Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados pueden ser de entre 25 y 50 mm.

Mapa de alertas del sábado 24 de octubre, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones para alertas amarillas y naranjas por tormentas

Amarilla:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. Salí solo si es necesario. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En resumen, las 7 provincias mencionadas deberán estar informadas y seguir las instrucciones del SMN para esta jornada de sábado.