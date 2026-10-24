Cáscaras de naranja, laurel y canela hirviendo en una olla

Aprovechar las cáscaras de naranja para darle un toque aromático al hogar es una práctica doméstica cada vez más difundida . Consiste en calentarlas en agua junto con canela para que el vapor distribuya parte de sus compuestos aromáticos por la casa, algo que muchos usan después de cocinar.

Pero hay que separar el efecto sensorial de las promesas que circulan en redes: no existen pruebas de que ese vapor desinfecte los ambientes ni elimine contaminantes del aire.

Por qué funciona la mezcla

La combinación de naranja y canela se utiliza y recomienda para dejar un aroma suave y rico en todo el hogar . La piel de la naranja contiene sustancias aromáticas, entre ellas el limoneno, responsable en buena parte de su olor característico. La canela suma notas más cálidas e intensas.

Al calentarlas de forma suave, las fragancias se perciben en el ambiente sin necesidad de rociar ninguna superficie con un producto líquido.

El poder aromático de la naranja. ChatGPT | El Cronista USA

El resultado puede ser agradable, pero no elimina el origen de los malos olores. Si hay comida en descomposición, humedad, humo o falta de ventilación, lo que corresponde es resolver ese problema. Tampoco es correcto presentar la preparación como un purificador de aire ni atribuirle beneficios para la salud.

Qué se necesita

Cáscaras de una o dos naranjas, bien lavadas.

Una rama de canela.

Entre 500 y 750 ml de agua, según el tamaño de la olla.

Paso a paso