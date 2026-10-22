El vinagre, el detergente y el agua son ingredientes que pueden utilizarse para preparar un limpiador casero multiuso para distintas superficies del hogar. La Universidad de Arkansas, a través de su Servicio de Extensión Cooperativa, comparte una receta que también incluye unas gotas de aceite esencial para aportar fragancia.
La preparación busca ofrecer una alternativa a algunos productos comerciales para la limpieza cotidiana.
¿Para qué sirve mezclar vinagre, detergente y aceite esencial?
De acuerdo con la Universidad de Arkansas, el vinagre puede servir para eliminar ciertos residuos y olores, mientras que el detergente contribuye a remover la suciedad, la grasa y los restos acumulados en las superficies. El aceite esencial, por su parte, aporta aroma a la preparación.
Para elaborar un limpiador multiusos, la receta de la institución indica:
- Utilizar un cuarto de taza de vinagre,
- Entre 12 y 20 gotas de aceite esencial
- Una cucharadita de jabón de Castilla o detergente para platos sin fósforo
- Dos tazas de agua hervida o destilada.
El procedimiento consiste en colocar el agua previamente hervida y enfriada en un atomizador, agregar los demás ingredientes y agitar bien la mezcla. La institución también recomienda comenzar con el limpiador más suave posible y probar su eficacia antes de recurrir a una preparación más fuerte.
¿Qué precauciones hay que tener al preparar este limpiador?
Antes de utilizar esta receta, conviene considerar algunas recomendaciones de seguridad. La Universidad de Arkansas advierte que los limpiadores caseros no deben ingerirse y que las mezclas deben prepararse en un espacio bien ventilado. También aconseja etiquetar los recipientes y mantenerlos fuera del alcance de los niños y lejos de los alimentos.
Nunca se debe mezclar vinagre ni ningún otro producto con cloro. La institución advierte que combinar el cloro con otras sustancias, como el amoniaco, puede generar vapores tóxicos. Para desinfectar superficies, este limpiador casero no sustituye a los productos específicamente aprobados para ese propósito.