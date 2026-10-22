Este producto de elaboración casera funciona para quitar suciedad, grasa en múltiples superficies.

El vinagre, el detergente y el agua son ingredientes que pueden utilizarse para preparar un limpiador casero multiuso para distintas superficies del hogar. La Universidad de Arkansas, a través de su Servicio de Extensión Cooperativa, comparte una receta que también incluye unas gotas de aceite esencial para aportar fragancia.

La preparación busca ofrecer una alternativa a algunos productos comerciales para la limpieza cotidiana.

¿Para qué sirve mezclar vinagre, detergente y aceite esencial?

De acuerdo con la Universidad de Arkansas, el vinagre puede servir para eliminar ciertos residuos y olores, mientras que el detergente contribuye a remover la suciedad, la grasa y los restos acumulados en las superficies. El aceite esencial, por su parte, aporta aroma a la preparación.

La Universidad de Kansas compartió una receta casera para la limpieza del hogar. Magnific

Para elaborar un limpiador multiusos, la receta de la institución indica:

Utilizar un cuarto de taza de vinagre,

Entre 12 y 20 gotas de aceite esencial

Una cucharadita de jabón de Castilla o detergente para platos sin fósforo

Dos tazas de agua hervida o destilada.

El procedimiento consiste en colocar el agua previamente hervida y enfriada en un atomizador, agregar los demás ingredientes y agitar bien la mezcla. La institución también recomienda comenzar con el limpiador más suave posible y probar su eficacia antes de recurrir a una preparación más fuerte.

¿Qué precauciones hay que tener al preparar este limpiador?

Antes de utilizar esta receta, conviene considerar algunas recomendaciones de seguridad . La Universidad de Arkansas advierte que los limpiadores caseros no deben ingerirse y que las mezclas deben prepararse en un espacio bien ventilado. También aconseja etiquetar los recipientes y mantenerlos fuera del alcance de los niños y lejos de los alimentos.