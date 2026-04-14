Durante años, el potus fue una presencia casi obligada en hogares y oficinas. Su resistencia, facilidad de mantenimiento y capacidad para adaptarse a distintos ambientes lo convirtieron en la opción preferida para quienes querían sumar verde sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a crecer el interés por otras especies que ofrecen un impacto visual mayor sin perder esa practicidad que muchos buscan en una planta de interior. En ese escenario aparece una protagonista que gana cada vez más espacio en la decoración: la Monstera deliciosa. Aunque no es una novedad en el mundo de la jardinería, su popularidad se disparó gracias a su estética llamativa y a lo sencilla que resulta de mantener. Una de las razones por las que la monstera empezó a destacarse es su presencia visual. A diferencia del potus, que suele crecer con hojas pequeñas y colgantes, esta especie se caracteriza por sus hojas grandes con aberturas naturales que le dan un aspecto único. Ese rasgo la convierte en un elemento decorativo por sí mismo. Muchas personas la utilizan como pieza central en el living, el dormitorio o incluso en espacios de trabajo. En lugar de colocar varias macetas, una sola monstera puede transformar por completo un rincón de la casa. Además, su estética encaja muy bien con tendencias actuales de interiorismo, especialmente en ambientes minimalistas o con inspiración natural. A simple vista puede parecer delicada, pero la realidad es que su mantenimiento es bastante sencillo. La monstera se adapta bien a ambientes interiores con luz indirecta y no necesita riegos constantes. De hecho, uno de los consejos más repetidos por especialistas es evitar el exceso de agua. Lo ideal es regarla solo cuando el sustrato esté seco. Con ese cuidado básico suele crecer sin mayores problemas. Tampoco requiere fertilizantes complejos ni condiciones demasiado estrictas. Por eso resulta una buena alternativa incluso para quienes recién empiezan a tener plantas en casa. Eso sí, conviene evitar la exposición prolongada al sol directo y los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar el desarrollo de sus hojas. Además de ser fácil de mantener, esta planta tiene un gran valor estético. Sus hojas amplias aportan volumen y una sensación de frescura que cambia la percepción del espacio. Por esa razón aparece cada vez más en salones, entradas de casas y oficinas. Con una sola planta se puede generar un efecto decorativo fuerte sin necesidad de sumar demasiados elementos. Otro punto que suma popularidad es que, al igual que otras plantas de interior, ayuda a mejorar la calidad del ambiente. Diversos estudios señalan que algunas especies pueden contribuir a filtrar compuestos presentes en el aire, como el benceno o el formaldehído. Quienes buscan alternativas al potus también suelen considerar otras especies que combinan estética y bajo mantenimiento: El potus sigue siendo una planta popular por su resistencia, pero ya no es la única protagonista. Con su estética tropical y su mantenimiento simple, la monstera se posiciona cada vez más como una de las favoritas para quienes buscan renovar la decoración del hogar con un toque natural.