Para evitar la sequedad: cómo limpiar la piel de las manos en los días más fríos del año.

Las bajas temperaturas del invierno hacen que la piel de las manos se vuelva más seca, áspera y hasta con grietas.

Es una de las zonas más expuestas del cuerpo y la calefacción constante empeora el cuadro.

Por qué se reseca la piel de las manos en invierno

El viento frío , los ambientes con calefacción y el uso frecuente de agua muy caliente favorecen la pérdida de humedad de la piel. Eso aumenta la sensibilidad y la aparición de asperezas o pequeñas grietas, sobre todo en las manos, que están expuestas gran parte del día.

Especialistas explican que conservar la hidratación es clave para reducir las molestias típicas de la temporada. Además de una cuestión estética, evitar la sequedad ayuda a preservar la función protectora natural de la piel.

Rutina para proteger las manos del frío

Estos son los hábitos que recomiendan para reducir la sequedad y prevenir irritaciones:

Lavar las manos con agua tibia y jabones suaves, sin alcohol ni perfumes intensosl

Aplicar crema hidratante varias veces al día, en especial antes de dormir.

Hacer una mascarilla nocturna con vaselina o aceites vegetales y cubrir con guantes de algodón.

Usar guantes al salir y también durante tareas de limpieza del hogar.

Evitar los secadores de aire caliente para las manos.

Elegir productos con caléndula si hay irritación.

Aplicar protector solar incluso en días nublados.

La hidratación también depende de lo que pasa puertas adentro. En invierno muchas personas toman menos agua, algo que afecta la elasticidad de la piel.

Mantener una buena hidratación con agua, caldos caseros e infusiones sin cafeína ayuda a sostener el efecto de la rutina externa.