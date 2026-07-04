Marruecos brilló en su duelo contra Canadá, sellando una victoria clara de 3 a 0. Durante el partido, Azzedine Ounahi se destacó con dos goles (4’ y 36’ de la segunda parte), mientras que Soufiane Rahimi añadió otro tanto en el minuto 52.

En el minuto 84, Soufiane Rahimi estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero su tiro se estrelló contra el palo, dejando el marcador en su lugar.

Azzedine Ounahi fue el jugador clave del enfrentamiento, sumando dos goles, 30 pases correctos y dos intentos a puerta.

Brahim Díaz también tuvo una buena actuación, logrando 21 pases acertados.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, implementó una formación 4-4-2 con Maxime Crépeau en la portería; Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles y Richie Laryea en la defensa; Tajon Buchanan, Niko Sigur, Stephen Eustáquio y Ali Ahmed en el mediocampo; y Jonathan David junto a Tani Oluwaseyi en la delantera.

Por otro lado, la selección marroquí, bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, salió con un esquema 4-5-1, utilizando a Yassine Bounou como arquero; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Issa Diop y Noussair Mazraoui en defensa; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss en el centro del campo; y Ismael Saibari como delantero.

Michael Oliver fue el árbitro encargado de dirigir el partido que tuvo lugar en el estadio de Houston.

Este resultado permite a Marruecos avanzar a los Cuartos de Final de este Mundial tan esperado.

Cambios en Canadá

78’ 2T - Salieron Ali Ahmed por Promise David y Richie Laryea por Jacob Shaffelburg

87’ 2T - Salieron Tajon Buchanan por Jayden Nelson y Niko Sigur por Jonathan Osorio

Amonestaciones en Canadá:

39’ 1T Richie Laryea (conducta antideportiva), 43’ 1T Jonathan David (conducta antideportiva), 3’ 2T Luc De Fougerolles (conducta antideportiva) y 21’ 2T Cyle Larin (conducta antideportiva)

Cambios en Marruecos

21’ 1T - Salió Ismael Saibari por Soufiane Rahimi

61’ 2T - Salió Ayyoub Bouaddi por Sofyan Amrabat

62’ 2T - Salieron Bilal El Khannouss por Chemsdine Talbi y Tani Oluwaseyi por Cyle Larin

86’ 2T - Salieron Issa Diop por Marwane Saadane y Azzedine Ounahi por Samir El Mourabet

Amonestaciones en Marruecos:

19’ 1T Redouane Halhal (conducta antideportiva), 39’ 1T Achraf Hakimi (conducta antideportiva), 44’ 1T Azzedine Ounahi (conducta antideportiva) y 50’ 1T Bilal El Khannouss (conducta antideportiva)