Se aproxima una de las tormentas más fuertes de julio en nuestro país: cuáles son las zonas afectadas por las fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes ráfagas de viento y la presencia del zonda para varias provincias del norte y el oeste del país, en el marco de una de las semanas más intensas del año en materia climática.

Según el informe oficial, la alerta amarilla por viento alcanza a 6 provincias, mientras que una de ellas permanece bajo alerta por nevadas.

El fenómeno se combina con una masa de aire frío que ya generó registros bajo cero en gran parte del territorio nacional.

Cómo estará el clima en las provincias afectadas, según el SMN

En el oeste de Salta , Catamarca , La Rioja y el noroeste de San Juan, Mendoza y Tucumán se esperan vientos del noroeste de entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 130 km/h.

Las alertas amarillas de este sábado 4 de julio, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional.

En sectores del centro de estas mismas provincias también rige alerta por viento zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h.

Asimismo, en Mendoza, el SMN prevé nevadas persistentes, con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros en las zonas bajo alerta naranja.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la alerta por viento, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse, cerrar puertas y ventanas, evitar resguardarse debajo de árboles, postes o carteles, y extremar el cuidado al conducir.

Para las zonas bajo alerta por nevadas, se aconseja no circular por rutas cordilleranas sin equipamiento adecuado y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Qué es el viento zonda y qué peligro genera

El zonda es un viento cálido y seco típico del oeste argentino, que se forma cuando el aire desciende de la cordillera y pierde humedad. Provoca un aumento repentino de la temperatura , una fuerte baja en la humedad relativa y una marcada reducción de la visibilidad, lo que puede complicar la circulación vehicular y afectar la salud de personas con afecciones respiratorias.

Recomendaciones oficiales:

Asegurar objetos sueltos en el exterior.

Cerrar puertas y ventanas.

Evitar actividades al aire libre durante los picos de viento.

No circular por rutas de montaña sin la información actualizada del SMN.

Extremar precauciones al conducir.

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 0°C y una máxima de 11°C, con cielo algo nublado durante el mediodía y parcialmente nublado por la tarde y la noche. Los vientos no superarían los 22 km/h.