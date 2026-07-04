Júpiter en Leo: 4 signos del zodíaco tendrán un impulso financiero y nuevas oportunidades laborales, según el calendario astrológico.

El ingreso de Júpiter al signo de Leo comenzó el 29 de junio de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027 .

Para la astrología, se trata de un tránsito clave del año.

Por qué este tránsito es tan importante

Júpiter es considerado el planeta de la expansión, la abundancia y el crecimiento. Su paso por Leo, un signo de fuego vinculado al liderazgo y la creatividad, potencia tanto los proyectos personales como los laborales.

Según el calendario astrológico, cuatro signos sentirán especialmente esta energía en los próximos meses.

Los 4 signos más beneficiados

Leo vive uno de sus períodos más relevantes de los últimos doce años. Con Júpiter en su propia casa, se abren oportunidades de crecimiento personal, estudios y nuevos vínculos.

Escorpio encuentra la expansión en el plano profesional. Júpiter recorre su casa de la carrera, lo que puede traducirse en ascensos y mayor visibilidad laboral. Eso sí, conviene actuar con estrategia para no sobrecargarse de responsabilidades.

Júpiter en Leo: 4 signos del zodíaco tendrán un impulso financiero y nuevas oportunidades laborales, según el calendario astrológico Generado con IA.

Acuario siente el impacto en las relaciones personales y profesionales, con posibilidad de cerrar acuerdos beneficiosos y consolidar vínculos importantes.

Aries recibe el impulso en el plano del romance y la creatividad. Aumentan el carisma y el magnetismo personal, aunque conviene manejar el entusiasmo con cautela entre febrero y abril de 2027.

Entre los efectos que estos signos podrían notar en los próximos meses, se destacan:

Nuevas oportunidades laborales o de crecimiento económico.

Mayor visibilidad en proyectos personales o profesionales.

Vínculos afectivos o sociales más intensos.

Cierre de ciclos que ya no aportan valor.

Para la astrología, este tránsito de Júpiter en Leo representa una de las etapas más significativas del calendario 2026, con efectos que se extenderán durante buena parte del próximo año.