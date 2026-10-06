Al momento de incorporar alimentos saludables a la dieta cotidiana, el atún en lata es uno de los productos más utilizados, tanto por las propiedades nutricionales que tiene como por las variantes que ofrece para consumirse.

En este sentido, el nutricionista Martín Pinto detalló cuáles son los principales beneficios del atún en lata y destacó por qué es un alimento muy completo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el especialista manifestó que el atún enlatado “es un excelente alimento porque cada 100 gramos tiene 115 calorías y muchísima proteína”, destacó.

Atún en lata, un aliado para la alimentación saludable

Los valores nutricionales del atún en lata son más que óptimos y es una opción altamente efectiva para incorporar dentro de una dieta equilibrada.

El atún puede conseguirse en la mayoría de los supermercados. Shutterstock

Uno de los beneficios más importantes que posee este alimento es el porcentaje proteico y aporte de grasas saludables. Así lo explicó Martín Pinto, quien aseguró que “por cada 100 gramos hay 26 gramos de proteínas y es uno de los alimentos que más omega-3 tiene porque es un tipo de grasa que no se consigue mucho en otros productos”, destacó.

Estas características, por su parte, convierten al atún enlatado en un tipo de alimento muy atractivo para quienes buscan mantener una alimentación saludable, con pocas calorías y que aporten una cantidad considerable de proteínas.

Recetas fáciles y saludables con atún en lata

En diálogo con El Cronista, Martín Pinto explicó que “dos latas de atún en una ensalada con vegetales aporta menos de 300 calorías, re llena y serviría para bajar de peso”.

En este aspecto, el nutricionista recomendó tres recetas para incorporar el atún en la alimentación cotidiana:

Ensalada de Atún

Atún al natural.

Lechuga.

Tomate.

Pepino.

Zanahoria.

Cebolla.

Queso untable descremado.

Limón.

Vinagre o mostaza para condimentar.

Opcionalmente, se puede utilizar aceite de oliva, que es muy sano y tiene grasas saludables, pero moderarando las cantidades.

Imagen ilustrativa Fuente: Shutterstock Shutterstock

Salteado de verduras con atún

Atún al natural.

Zapallito.

Morrón.

Cebolla.

Tomate.

Condimentos a gusto.

Queda bien con salsa de soja, aunque se debe moderar la cantidad por el alto contenido de sodio.

Soufflé de atún

1 lata de atún al natural.

2 claras + 1 huevo.

100–150 g de zapallito o espinaca.

Cebolla.

Condimentos a gusto.

1 cucharada de queso untable descremado.

Preparación: mezclár todos los ingredientes y colocar en una fuente o molde. Llevar al horno hasta que quede firme y dorado.

Atún en agua o en aceite, ¿cuál conviene consumir?

Es muy común ver en los supermercados diferentes tipos de atún en lata. Entre ellos se encuentra el atún en agua y en aceite.

Si bien los valores nutricionales son similares, el especialista Martín Pinto explicó cuál es la principal diferencia y qué conviene comprar: “Entre el atún en agua y en aceite, el de agua es una mejor opción porque aporta menos calorías”, recomendó.

Respecto de las cantidades en las que se puede consumir el atún, el nutricionista detalló que “se estima que 5 a 7 latas por semana está más que okey”, concluyó en el posteo realizado en su perfil de Instagram.