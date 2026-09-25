El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, cada dos años.

Sin embargo, para acceder a este beneficio, los afiliados deben cumplir con una serie de requisitos y realizar el trámite correspondiente.

Anteojos gratis del PAMI: quiénes pueden acceder

La prestación está destinada principalmente a los afiliados que cuentan con una indicación de un médico oftalmólogo. Una vez realizada la consulta con el especialista, el afiliado podrá elegir una óptica de la cartilla de PAMI para gestionar sus anteojos y realizar la prueba correspondiente.

Si el afiliado no puede trasladarse, un familiar o apoderado podrá realizar el trámite en su nombre, siempre que presente la documentación requerida.

En caso contrario, el afiliado deberá concurrir personalmente a la óptica para realizar la prueba de los anteojos.

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Para realizar el trámite, el afiliado deberá contar con:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla.

Escala FIN, únicamente en los casos en que se soliciten anteojos bifocales por primera vez y corresponda según el criterio de la agencia

Cabe mencionar que la OME tiene una vigencia de 150 días y es electrónica, por lo que no es necesario imprimirla.

Paso a paso para tramitar los anteojos gratuitos de PAMI

Una vez que el afiliado cuenta con la prescripción oftalmológica, deberá continuar el trámite en una óptica de la cartilla de PAMI. Primero, deberá solicitar una consulta con un médico especialista de la cartilla, quien determinará la graduación necesaria y cargará la Orden Médica Electrónica (OME) en el sistema.

Con la indicación ya registrada, el afiliado podrá elegir libremente una óptica de la cartilla de PAMI dentro del territorio nacional. Allí deberá realizar la prueba de los anteojos y completar la gestión correspondiente. Una vez finalizado el proceso, podrá retirar los lentes en la óptica seleccionada.